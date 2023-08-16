Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Коефіцієнт народжуваності в Китаї впав до рекордно низького рівня – Reuters

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коефіцієнт народжуваності в Китаї впав до рекордно низького рівня – Reuters
Кількість бездітних жінок у спеціальному адміністративному регіоні Китаю зросла більш ніж удвічі
фото ілюстративне

Високі витрати на догляд за дитиною і необхідність перервати кар'єру стримують багатьох жінок від народження потомства

Коефіцієнт народжуваності в Китаї впав до рекордно низького рівня 1,09 у 2022 році. Ця цифра, ймовірно, занепокоїть владу країни. Про це пише Reuters.

Зазначається, що згідно з даними Дослідницького центру народонаселення та розвитку, Китай має найнижчий рівень народжуваності серед країн із населенням понад сто мільйонів осіб. Рівень народжуваності в Китаї вже є одним із найнижчих у світі поряд з Південною Кореєю, Тайванем, Гонконгом і Сінгапуром.

Занепокоєний першим за шість десятиліть падінням чисельності населення та його швидким старінням, Китай терміново вживає низку заходів для підвищення народжуваності, включаючи фінансові стимули та покращення умов догляду за дітьми.

Лідер країни Сі Цзіньпін у травні головував на нараді з вивчення цієї теми.

Китай заявив, що зосередиться на освіті, науці і технологіях для поліпшення якості життя населення і намагатиметься підтримувати «помірний рівень народжуваності» для підтримки економічного зростання в майбутньому.

Також повідомляється, що високі витрати на догляд за дитиною і необхідність перервати кар'єру стримують багатьох жінок від народження більшої кількості дітей або взагалі від народження дітей. Гендерна дискримінація та традиційні стереотипи щодо жінок, які доглядають за дітьми, все ще широко поширені по всій країні. В останні місяці влада посилила риторику щодо розподілу обов'язків з виховання дітей, але в більшості провінцій відпустка за доглядом за дитиною все ще обмежена.

Асоціація планування сім'ї Гонконгу повідомила, що кількість бездітних жінок у спеціальному адміністративному регіоні Китаю зросла більш ніж удвічі порівняно з п'ятьма роками тому до 43,2% минулого року.

Відсоток пар з однією або двома дітьми також зменшився, а середня кількість дітей на одну жінку впала з 1,3 у 2017 році до рекордно низьких 0,9 минулого року, згідно з опитуванням Асоціації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2022 році населення Індії перевищувало населення Китаю на п'ять мільйонів осіб. Кількість мешканців КНР скоротилася вперше з 1960-х років. 

Теги: Китай населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Близько 800 мільйонів людей отримують від індійського уряду безкоштовне продовольство
Індія випередила Китай за чисельністю населення
18 сiчня, 18:49
Ву Кен
Пекін змінив ставлення до війни в Україні? Китайський посол розвіяв усі ілюзії
13 серпня, 07:51
Китай вирішив обмежити технологію розпізнавання облич
Китай змінює підходи до технології розпізнавання облич. Якою буде ідентифікація
10 серпня, 20:12

Соціум

Коефіцієнт народжуваності в Китаї впав до рекордно низького рівня – Reuters
Коефіцієнт народжуваності в Китаї впав до рекордно низького рівня – Reuters
Колишній російський міністр після отримання повістки втік до США
Колишній російський міністр після отримання повістки втік до США
В Італії сталося виверження вулкану Етна (відео)
В Італії сталося виверження вулкану Етна (відео)
Про що брехав Кремль на форумі «Армія-2023»: аналіз ISW
Про що брехав Кремль на форумі «Армія-2023»: аналіз ISW
Окупанти заявили про збиття дронів над Калузькою областю
Окупанти заявили про збиття дронів над Калузькою областю
У Білорусі силовики «шиють» статтю матері добровольця, що воює за Україну
У Білорусі силовики «шиють» статтю матері добровольця, що воює за Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
9687
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
8645
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
7828
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5800
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
5683
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту