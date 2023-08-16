Коефіцієнт народжуваності в Китаї впав до рекордно низького рівня – Reuters

Кількість бездітних жінок у спеціальному адміністративному регіоні Китаю зросла більш ніж удвічі

Високі витрати на догляд за дитиною і необхідність перервати кар'єру стримують багатьох жінок від народження потомства

Коефіцієнт народжуваності в Китаї впав до рекордно низького рівня 1,09 у 2022 році. Ця цифра, ймовірно, занепокоїть владу країни. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що згідно з даними Дослідницького центру народонаселення та розвитку, Китай має найнижчий рівень народжуваності серед країн із населенням понад сто мільйонів осіб. Рівень народжуваності в Китаї вже є одним із найнижчих у світі поряд з Південною Кореєю, Тайванем, Гонконгом і Сінгапуром.

Занепокоєний першим за шість десятиліть падінням чисельності населення та його швидким старінням, Китай терміново вживає низку заходів для підвищення народжуваності, включаючи фінансові стимули та покращення умов догляду за дітьми.

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Лідер країни Сі Цзіньпін у травні головував на нараді з вивчення цієї теми.

Китай заявив, що зосередиться на освіті, науці і технологіях для поліпшення якості життя населення і намагатиметься підтримувати «помірний рівень народжуваності» для підтримки економічного зростання в майбутньому.

Також повідомляється, що високі витрати на догляд за дитиною і необхідність перервати кар'єру стримують багатьох жінок від народження більшої кількості дітей або взагалі від народження дітей. Гендерна дискримінація та традиційні стереотипи щодо жінок, які доглядають за дітьми, все ще широко поширені по всій країні. В останні місяці влада посилила риторику щодо розподілу обов'язків з виховання дітей, але в більшості провінцій відпустка за доглядом за дитиною все ще обмежена.

Асоціація планування сім'ї Гонконгу повідомила, що кількість бездітних жінок у спеціальному адміністративному регіоні Китаю зросла більш ніж удвічі порівняно з п'ятьма роками тому до 43,2% минулого року.

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Відсоток пар з однією або двома дітьми також зменшився, а середня кількість дітей на одну жінку впала з 1,3 у 2017 році до рекордно низьких 0,9 минулого року, згідно з опитуванням Асоціації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2022 році населення Індії перевищувало населення Китаю на п'ять мільйонів осіб. Кількість мешканців КНР скоротилася вперше з 1960-х років.