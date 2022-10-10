Колапс на німецькій залізниці. Росію підозрюють у диверсії через підтримку України

За зупинкою руху поїздів у Німеччині може стояти Росія

Уранці 8 жовтня на три години зупинилися поїзди на півночі Німеччини через те, що у двох місцях навмисно перерізали життєво важливі для залізничної мережі кабелі.

Влада назвала подію актом саботажу, не уточнивши офіційно, хто може нести за нього відповідальність, повідомило агентство Reuters.

Федеральна поліція розслідує інцидент, заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Файзер, додавши, що мотиви інциденту не зрозумілі.

Джерело агентства у службі безпеки повідомило, що причин може бути багато: від крадіжки кабелю, що трапляється досить часто, до цілеспрямованої атаки.

Спочатку німецький залізничний оператор Deutsche Bahn пояснював порушення роботи технічною проблемою з радіозв'язком. Об 11:06 Deutsche Bahn написав у Twitter, що рух відновлено, але попередив про можливі скасування та затримки поїздів.

Збій торкнувся залізничного сполучення через землі Нижня Саксонія та Шлезвіг-Гольштейн, а також міста-держави Бремен та Гамбург, що позначилося на міжнародних залізничних рейсах до Данії та Нідерландів.

Міністр транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінг заявив, що збої в роботі залізниці викликані «цілеспрямованими та навмисними діями».

Газета Bild процитувала внутрішній документ Федерального управління кримінальної поліції, в попередньому аналізі інциденту йдеться про те, що акт «саботажу на замовлення держави можливий».

У документі звертається увага на значну відстань між місцями, де було перерізано кабелі: у Герне, на заході землі Північний Рейн-Вестфалія, та у Берліні – приблизно за 540 кілометрів.

Також наголошується, що інцидент стався невдовзі після підводних вибухів минулого місяця на газопроводах Nord Stream 1 та 2 між Німеччиною і Росією.

Депутат від Партії зелених та голова комітету німецького парламенту у європейських справах Антон Гофрайтер заявив, що за зупинкою руху поїздів може стояти Росія.

«Щоб здійснити це, ви повинні дуже точно знати систему радіозв'язку залізниці. Питання в тому, чи маємо ми справу із саботажем з боку іноземних держав», — сказав Гофрайтер газетній групі Funke.

Він додав, що з огляду на те, що витоки з Nord Stream «вказали на Кремль», «ми не можемо виключити, що Росія також може стояти за атакою на залізничні перевезення».

Гофрайтер припустив, що обидві події є «попереджувальними пострілами» через підтримку Німеччиною України.

Місцеві ЗМІ також пишуть, що поліція підозрює в організації інциденту лівих екстремістів.

Водночас берлінське видання Der Tagesspiegel із посиланням на свої джерела повідомляє, що поліція підозрює у зупинці поїздів саме Росію.

У Німеччині турбуються про зростання гібридних загроз.

«Кожна електростанція, кожна труба для транспортування енергії — це потенційна ціль», – сказав Bild генерал-майор Карстен Бреєр.

На тлі останніх диверсій на Північних потоках та зупинки поїздів Гофрайтер закликав інвестувати 20 мільярдів євро у найближчі роки у підвищення безпеки, в тому числі кібербезпеки.

Читайте також: Стало відомо, що стало причиною потужного вибуху в Стамбулі (фото)