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Шлюби для ухилення від мобілізації. Поліція викрила злочинну схему на Дніпропетровщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Шлюби для ухилення від мобілізації. Поліція викрила злочинну схему на Дніпропетровщині
Двом учасникам схеми вже оголошено підозри за статтею Кримінального кодексу України
фото: cyberpolice.gov.ua

Працівники відділів реєстрації актів вносили недостовірні відомості щодо розірвання шлюбів, вартість такого становила від $10 до $15 тис.

На Дніпропетровщині кіберполіцейські викрили злочинну схему: зловмисники оформлювали фіктивні шлюби військовозобовʼязаним чоловікам для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Кіберполіцію.

Повідомляється, що правоохоронці викрили зловмисників, які упродовж березня-листопада 2024 року за винагороду оформлювали фіктивні шлюби військовозобовʼязаним чоловікам для отримання відстрочки від мобілізації.

«Фігуранти, серед яких були працівники місцевих відділів державної реєстрації актів цивільного стану, підшукували жінок з інвалідністю для реєстрації фіктивних шлюбів з військовозобов’язаними, які бажали ухилитися від служби в ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Шлюби для ухилення від мобілізації. Поліція викрила злочинну схему на Дніпропетровщині фото 1
фото: cyberpolice.gov.ua

Далі, за схемою, зловмисники оформлювали відтермінування від військової служби. Це також давало «клієнтам» право виїхати за межі України в умовах дії воєнного стану.

У подальшому працівники відділів державної реєстрації актів по підробленій ухвалі суду вносили до держреєстру недостовірні відомості щодо розірвання шлюбів між військовозобов’язаними та жінками з інвалідністю. Вартість таких «послуг» коливалась від $10 до $15 тис.

Шлюби для ухилення від мобілізації. Поліція викрила злочинну схему на Дніпропетровщині фото 2
фото: cyberpolice.gov.ua

«Поліцейські провели низку обшуків за адресами проживання та в службових кабінетах фігурантів. Вилучено накопичувачі даних, оригінали та копії підроблених документів про складання актів про укладання та розірвання шлюбів, копії журналів вхідної документації», – повідомляють правоохоронці.

Двом учасникам схеми вже оголошено підозри за статтею Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаєві співробітники ДБР заблокували незаконний механізм видачі фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань. 

Зазначається, що до схеми були залучені командир взводу одного з правоохоронних органів Миколаївської області, начальник відділу мобілізації Центрального РТЦК та СП Миколаєва, а також голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні.

Також Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро ліквідували в одному з міськрайонних судів Одеської області масштабну схему ухилення від мобілізації. Фігуранти допомагали військовозобов'язаним чоловікам втекти за кордон через підроблені рішення суду про виховання дитини батьком-одинаком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

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Теги: Миколаїв розслідування поліція кордон

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