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Окупований Крим атаковано безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Окупований Крим атаковано безпілотниками
Безпілотник пролітає над Джанкоєм у Криму
скріншот з відео

У різних частинах півострова працює ППО окупантів

В окупованому Криму лунають вибухи. Повідомляється, що півострів масовано атакують БпЛА. Про це інформує «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За інформацією російських каналів, Крим перебуває під масованою атакою ударних безпілотників, у різних частинах півострова чути вибухи та працює ППО.

Зазначається, що безпілотники пролітають над Джанкоєм, ймовірно, вбік селища Красногвардійське, а з аеродрому Бельбек злітають літаки. Вибухи лунали у Керчі, в районі села Бондаренкове.

Також окупанти перекрили рух Керченським (Кримським) мостом.

Губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що гучні звуки – це робота ППО.

Раніше Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України. Якщо Росії вдасться окупувати цілу Україну, то наступною її ціллю стане Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі «Новини Live».

Буданов зазначив, що після захоплення України та Польщі Кремль радше за все зазіхне на Чехію та інші європейські держави, оскільки Росія завжди вважала себе імперією.

Нагадаємо, Буданов заявляв, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції.

До слова, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.

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Теги: Крим вибух росія окупанти безпілотник

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