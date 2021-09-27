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    Колишній зять Єльцина розповів про п'янку з Клінтоном в туалеті Кремля

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    Колишній зять Єльцина розповів про п'янку Клінтона в туалеті Кремля - Колишній зять Єльцина розповів про п'янку з Клінтоном в туалеті Кремля
    Колишній зять Єльцина розповів про п'янку Клінтона в туалеті Кремля
    Фото з відкритих джерел

    Дружина Клінтона Гілларі не дозволяла йому випити і для нього накрили стіл в туалеті Кремля, зазначив колишній зять Єльціна

    Колишній зять Бориса Єльцина Олексій Дяченко розповів, як перший президент Росії влаштував пиятику з американським лідером Біллом Клінтоном в туалеті Кремля. Уривок з книги Дьяченко «Від Єльцина до Путіна. І назад» опублікований на сайті «Ехо Москви».

    За словами Дяченка, про цей випадок йому розповів сам Єльцин.

    Під час одного з прийомів в Кремлі дружина Клінтона Гілларі не дозволяла йому випити.

    «Білл в принципі любив «прикластися», але Гілларі його стримувала», – зазначив автор.

    Єльцин наказав співробітникам накрити столик в туалеті.

    «Ясна річ, туалет в Кремлі незвичайний. Чистий і за розмірами значний. Дозволяє не тільки за столиком посидіти. Не соромно там і даму на танець запросити. Двом президентам там поставили столик з випивкою і закускою під випивку», – пояснив Дяченко.

    Єльцин «просигналив» Клінтону, що хоче поговорити з ним віч-на-віч, і вони разом зникли. Коли вони повернулися, президент США був «веселенький». Гілларі Клінтон зауважила, що чоловік виглядає підозріло, але не зрозуміла, чому, стверджує Дяченко.

    «Може, прочитає ці нотатки і розшифрує той старий сюжет. Сподіваюся, що він виявиться не найболючішим в довгій низці її «розшифровок», – зазначив колишній зять Єльцина.

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    Теги: Росія США книги Гілларі Клінтон Білл Клінтон
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    Колишній зять Єльцина розповів про п'янку з Клінтоном в туалеті Кремля