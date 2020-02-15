Колона українських всюдиходів проїхалася по вулицях американського Чикаго (відео)



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Український всюдихід «Sherp»

Акцію влаштував американський репер і дизайнер Yeezy

Вулицями міста Чикаго в США проїхалася колона українських всюдиходів «Sherp». Кадри очевидців публікує NBC Chicago.

У ролику видно, як п’ять всюдиходів один за одним ідуть по проїжджій частині. Акцію влаштував американський репер і дизайнер Каньє Уест. З машин шанувальникам безкоштовно роздавали нові кросівки власного бренду музиканта Yeezy. Вартість однієї пари такого взуття становить $1000.

Спочатку кросівки видавалися всім бажаючим. Потім їх можна було отримати в обмін на стару пару взуття будь-якої фірми.

Кампанія проводилася напередодні офіційного старту продажів.

Нагадаємо, у 2012 році киянин Володимир Школьник відкрив в Києві конструкторське бюро. Кілька років знадобилося, щоб «сміттєвий бачок» перетворився в снігоболотохід «Шерп», такий, яким ми бачимо його сьогодні.