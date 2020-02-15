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    У світі

    Колона українських всюдиходів проїхалася по вулицях американського Чикаго (відео)

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    Український всюдихід &laquo;Sherp&raquo; - Колона українських всюдиходів проїхалася по вулицях американського Чикаго (відео)
    Український всюдихід «Sherp»

    Акцію влаштував американський репер і дизайнер Yeezy

    Вулицями міста Чикаго в США проїхалася колона українських всюдиходів «Sherp». Кадри очевидців публікує NBC Chicago.

    У ролику видно, як п’ять всюдиходів один за одним ідуть по проїжджій частині. Акцію влаштував американський репер і дизайнер Каньє Уест. З машин шанувальникам безкоштовно роздавали нові кросівки власного бренду музиканта Yeezy. Вартість однієї пари такого взуття становить $1000.

    Спочатку кросівки видавалися всім бажаючим. Потім їх можна було отримати в обмін на стару пару взуття будь-якої фірми.

    Кампанія проводилася напередодні офіційного старту продажів.

    Нагадаємо, у 2012 році киянин Володимир Школьник відкрив в Києві конструкторське бюро. Кілька років знадобилося, щоб «сміттєвий бачок» перетворився в снігоболотохід «Шерп», такий, яким ми бачимо його сьогодні.

    Український завод з виробництва унікальних позашляховиків працює в основному на експорт. У київському цеху проводять повну збірку усіх частин всюдихода, кожна запчастина створюється спеціально під «Sherp». Закуповується тільки чотирициліндровий двигун 1.5 Kubota V1505-t потужністю 44,3 кінських сили, пов’язаний з 5-ступінчастою МКПП. Є і покупні деталі, які простіше придбати, ніж зібрати, наприклад, підшипники і гума, яку роблять за спецзамовленням на білоцерківському заводі Rosava. В Європі замовляють найміцнішу сталь, а також використовують легкий німецький алюміній. Кожен всюдихід проходить випробування на Жуковому острові, де є і болотиста місцевість, і озера, і піски, і каміння, і річка.
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