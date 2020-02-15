Колона українських всюдиходів проїхалася по вулицях американського Чикаго (відео)
Акцію влаштував американський репер і дизайнер Yeezy
Вулицями міста Чикаго в США проїхалася колона українських всюдиходів «Sherp». Кадри очевидців публікує NBC Chicago.
У ролику видно, як п’ять всюдиходів один за одним ідуть по проїжджій частині. Акцію влаштував американський репер і дизайнер Каньє Уест. З машин шанувальникам безкоштовно роздавали нові кросівки власного бренду музиканта Yeezy. Вартість однієї пари такого взуття становить $1000.
Спочатку кросівки видавалися всім бажаючим. Потім їх можна було отримати в обмін на стару пару взуття будь-якої фірми.
Кампанія проводилася напередодні офіційного старту продажів.
Нагадаємо, у 2012 році киянин Володимир Школьник відкрив в Києві конструкторське бюро. Кілька років знадобилося, щоб «сміттєвий бачок» перетворився в снігоболотохід «Шерп», такий, яким ми бачимо його сьогодні.