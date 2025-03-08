Рубіо обговорював з французьким міністром завершення війни в України

Барро поговорив зі своїм американським колегою Рубіо про війну в Україні

Міністр закордонних справ України Сибіга 7 березня провів телефонні розмови з Рубіо, а пізніше з Барро

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Держдепу.

Під час розмови Рубіо підкреслив, що президент Трамп налаштований досягти справедливого і міцного миру через переговори. За його словами французька та американська сторони спільно працюватимуть для досягнення цієї мети.

«Держсекретар наголосив рішучість президента Трампа досягти шляхом переговорів справедливого і міцного миру і підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з Францією для досягнення цієї мети», – йдеться в заяві.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонні розмови з Рубіо, а пізніше з Барро.

Свою розмову з Рубіо Сибіга назвав конструктивною. Вони обговорювали майбутню зустріч у Саудівській Аравії.

Щодо розмови з Барро, українським міністр закордонних справ написав, що подякував Франції за підтримку.

«Сьогодні вранці Україна вперше використала надані Францією Mirage 2000 для відбиття масованого повітряного нападу Росії, і вони продемонстрували високу ефективність. Ми також узгоджували позиції напередодні найважливіших подій», – написав Сибіга.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати почали працювати над зустріччю. Держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з українською делегацією.

Як повідомляв «Главком», керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. У ефірі Fox News радник Трампа сказав, що був «дуже задоволений розмовою» з Єрмаком.

Також радник Білого дому з національної безпеки заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті «заходи зміцнення довіри».

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.