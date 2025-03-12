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Рубіо заявив про контакти США та Росії найближчим часом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рубіо заявив про контакти США та Росії найближчим часом
У Джидді пройшла зустріч між представниками США та України
фото: Telegram/Андрій Єрмак

Держсекретар США сподівається отримати від Росії позитивну відповідь у питанні припинення вогню

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «контактуватимуть» з Росією сьогодні, 12 березня. Це буде наступним кроком у переговорах про завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як зазначив посадовець, США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії і «наполегливо закликають росіян припинити всі військові дії», наголошуючи, що військового вирішення «не існує».

За словами держсекретаря США, під час переговорів у Джидді підіймалося питання про територіальні поступки та яким буде переговорний процес.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала підсумки переговорів між Україною та США у Джидді. Вона заявила, що це може стати поворотним моментом у завершенні війни.

До слова, після пропозиції США щодо припинення вогню на 30 днів, яку підтримала українська сторона, росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

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Теги: Марко Рубіо переговори росія США

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