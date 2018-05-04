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    Королева Британії вручила Полу Маккартні Орден кавалерів пошани

    На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики
    Королева Великобританії Єлизавета II вручила Орден кавалерів пошани одному із засновників групи Тhe Beatles, продюсеру та письменнику Полу Маккартні. Про це повідомляє Daily Mail. На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики. Його супроводжувала
    • Сьогодні, 22:56
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    Королева Єлизавета ІІ та сер Пол Маккартні
    Королева Єлизавета ІІ та сер Пол Маккартні

    На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики

    Королева Великобританії Єлизавета II вручила Орден кавалерів пошани одному із засновників групи Тhe Beatles, продюсеру та письменнику Полу Маккартні.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики. Його супроводжувала дружина - Ненсі Шевелл.

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    «Це велика честь для мене і для моєї сім’ї. Уявляю, як були б щасливі побачити це мої мати і батько з Ліверпуля», - сказав Маккартні.

    У Великій Британії Орден кавалерів пошани вручають вже понад 100 років. Одночасно ним можуть володіти не більше 65 людей.

    Як відомо, 11 березня 1997 року за вклад в розвиток музики Маккартні отримав лицарське звання і став сером Полом Маккартні. Свою нагороду він присвятив Леннону, Харрісону і Стару, а також всім громадянам Ліверпуля.

    Нагадаємо, у березні в Букінгемському палаці відбулася церемонія посвяти учасника групи The Beatles Рінго Старра в лицарі.

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