Королева Британії вручила Полу Маккартні Орден кавалерів пошани

На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики

Королева Великобританії Єлизавета II вручила Орден кавалерів пошани одному із засновників групи Тhe Beatles, продюсеру та письменнику Полу Маккартні. Про це повідомляє Daily Mail. На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики. Його супроводжувала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Королева Єлизавета ІІ та сер Пол Маккартні

На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики

Королева Великобританії Єлизавета II вручила Орден кавалерів пошани одному із засновників групи Тhe Beatles, продюсеру та письменнику Полу Маккартні.

Про це повідомляє Daily Mail.

На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики. Його супроводжувала дружина - Ненсі Шевелл.

«Це велика честь для мене і для моєї сім’ї. Уявляю, як були б щасливі побачити це мої мати і батько з Ліверпуля», - сказав Маккартні.

У Великій Британії Орден кавалерів пошани вручають вже понад 100 років. Одночасно ним можуть володіти не більше 65 людей.

Як відомо, 11 березня 1997 року за вклад в розвиток музики Маккартні отримав лицарське звання і став сером Полом Маккартні. Свою нагороду він присвятив Леннону, Харрісону і Стару, а також всім громадянам Ліверпуля.

Нагадаємо, у березні в Букінгемському палаці відбулася церемонія посвяти учасника групи The Beatles Рінго Старра в лицарі.