Кортеж Трампа потрапив у ДТП

Автомобіль, в якому знаходився Дональд Трамп, не постраждав

Про це повідомила у Twitter кореспондент інформаційної агенції Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

За її інформацією, інцидент стався в штаті Луїзіана. Автомобіль, в якому знаходився Дональд Трамп, не постраждав.

Breaking: Trump’s vehicle is fine, but some officers who are part of his motorcade crashed. We could see at least a couple officers on ground and injured. pic.twitter.com/d1bJ5WO4az