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    У світі

    Кортеж Трампа потрапив у ДТП

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    <span>В результаті ДТП постраждали три мотоцикліста з кортежу президента США</span> - Кортеж Трампа потрапив у ДТП
    В результаті ДТП постраждали три мотоцикліста з кортежу президента США
    Фото: AFP

    Автомобіль, в якому знаходився Дональд Трамп, не постраждав

    Три мотоцикліста з кортежу президента США Дональда Трампа потрапили в ДТП.

    Про це повідомила у Twitter кореспондент інформаційної агенції Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

    За її інформацією, інцидент стався в штаті Луїзіана. Автомобіль, в якому знаходився Дональд Трамп, не постраждав.

    Натомість травми отримали три офіцери супроводу.

    Нагадаємо, 13 травня  в аеропорту німецького міста Дортмунд автомобіль врізався в літак Bombardier Global 5000, на якому прилетіла канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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