Кортеж Трампа потрапив у ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті ДТП постраждали три мотоцикліста з кортежу президента США Фото: AFP

Автомобіль, в якому знаходився Дональд Трамп, не постраждав

Три мотоцикліста з кортежу президента США Дональда Трампа потрапили в ДТП.

Про це повідомила у Twitter кореспондент інформаційної агенції Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

За її інформацією, інцидент стався в штаті Луїзіана. Автомобіль, в якому знаходився Дональд Трамп, не постраждав.

Breaking: Trump’s vehicle is fine, but some officers who are part of his motorcade crashed. We could see at least a couple officers on ground and injured. pic.twitter.com/d1bJ5WO4az — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.