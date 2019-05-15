Кортеж Трампа потрапив у ДТП
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В результаті ДТП постраждали три мотоцикліста з кортежу президента США
Фото: AFP
Автомобіль, в якому знаходився Дональд Трамп, не постраждав
Три мотоцикліста з кортежу президента США Дональда Трампа потрапили в ДТП.
Про це повідомила у Twitter кореспондент інформаційної агенції Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
За її інформацією, інцидент стався в штаті Луїзіана. Автомобіль, в якому знаходився Дональд Трамп, не постраждав.
Breaking: Trump’s vehicle is fine, but some officers who are part of his motorcade crashed. We could see at least a couple officers on ground and injured. pic.twitter.com/d1bJ5WO4az— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.
Натомість травми отримали три офіцери супроводу.
Нагадаємо, 13 травня в аеропорту німецького міста Дортмунд автомобіль врізався в літак Bombardier Global 5000, на якому прилетіла канцлер Німеччини Ангела Меркель.