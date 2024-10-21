Країни із найкращою та найгіршою пенсійною системою (інфографіка)

Демографічні зміни означають, що країнам потрібен гнучкіший підхід до виходу на пенсію, а не встановлення певного віку для припинення роботи

Пенсійна система Нідерландів залишається однією із найкращих у світі, а дажі за нею йдуть Ісландія, Данія та Ізраїль. Ці дані відображені в Глобальному пенсійному індексі Mercer CFA Institute, підготовленому міжнародною консалтинговою компанією Mercer. Про це пише Bloomberg.

Всього експерти оцінювали 48 країн. У звіті наголошується, що хоча провідні пенсійні системи працюють добре, у всьому світі існують демографічні проблеми для пенсійної системи.

Зростання тривалості життя та зниження народжуваності поряд із високими відсотковими ставками та зростанням вартості медичного обслуговування збільшили тиск на державні бюджети у плані підтримки пенсійних програм, йдеться у звіті. Це, зокрема, сприяло загальному зниженню індексних показників цього року.

Демографічні зміни означають, що країнам потрібен гнучкіший підхід до виходу на пенсію, а не встановлення певного віку для припинення роботи, пояснив один із авторів доповіді Девід Нокс.

США посіли 29 місце у рейтингу, Британія – 11, Японія – 36, Китай – 31. До трійки найгірших країн увійшли Індія, Аргентина та Філіппіни.

До слова, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів. Лише 12,7% із них отримують пенсію понад 10 тис. 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Наразі майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати – 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6 257 грн. До порівняння, середня пенсія по країні – 5 851 грн або ж 141$

Нагадаємо, у Чеській республіці відбувається підготовка до пенсійної реформи, яка пройде в кілька етапів, починаючи вже з жовтня й завершиться аж в 2035 році, проте стосуватиметься вона також і українців.