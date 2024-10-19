Пенсійна реформа в Чехії: чому вона стосується українців

Із жовтня посилюються умови та права стосовно дострокового виходу на пенсію. Так, замість нинішніх 35 років для призначення дострокової пенсії людям доведеться працювати не менше ніж 40 років

В Чеській республіці відбувається підготовка до пенсійної реформи, яка пройде в кілька етапів, починаючи вже з жовтня й завершиться аж в 2035 році, проте стосуватиметься вона також і українців. Про це йдеться у блозі інформаційного аналітика Юрія Ключівського для Gromada.cz.

Як відомо, в Чехії, як і в Україні, діє солідарна пенсійна система пенсійного забезпечення, коли працівники (як наймані працівники так й самозайняті), сплачують внески до пенсійної системи, фінансуючи пенсії своїх співгромадян, що вийшли на пенсію. Однак через зростання середньої тривалості життя населення а, отже через збільшення кількості людей пенсійного віку, – зростає потреба в регулюванні системи пенсійного забезпечення.

Цікаво, що система пенсійного страхування завершила 2023 рік із найвищим за всю історію дефіцитом у майже 73 мільярди чеських крон. Це приблизно 1% ВВП Чехії. Якби реформа не була прийнята, падіння склало б 5% ВВП.

«Основними причинами пенсійної реформи є: низькі темпи економічного розвитку країни, суттєвий дефіцит пенсійних коштів, доволі висока інфляція та старіння нації. При цьому метою реформи є не тільки впорядкування поступового збільшення віку виходу на пенсію, але й необхідності змін в обмеженні дострокових пенсій, в питаннях коригування страхування самозайнятих осіб, в уповільненні зростання нових пенсій та інших. Усі ці заходи є частиною урядової пропозиції пенсійної реформи», – робить висновок Юрій Ключівський.

Що слід знати українцям?

Громадяни України мають право на пенсійне забезпечення в цій країні. Звичайно, що мова виключно про тих, хто працює легально, сплачує податки, зареєстрований в ČSSZ – органах соціального забезпечення Чехії і є платником соціального страхування.

Згідно з даними Управління праці Чеської Республіки, станом на кінець липня 2024 року в Чехії працювало 131 072 особи з України з тимчасовим захистом (переважно жінки, яких було 81 409 або 62%). Серед іноземців, які тривалий час проживають у Чехії, переважають громадяни України, яких у серпні нарахували аж 559 836 осіб. Отже, питання пенсійного забезпечення можуть стосуватись переважної кількості з них.

Натомість взаємини у сфері соціального забезпечення та, відповідно, взаємного визнання страхового стажу, призначення пенсій, різного роду матеріальних допомог тощо – регулюються міждержавним Договором між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення, який було підписано у липні 2001 року (діє з квітня 2003 року). Саме цим документом визначено, що «на працівників будуть поширюватися правові норми тієї Договірної Сторони, на території якої здійснюється їхня трудова діяльність».

Отже, страховий стаж (період, в якому працівник або самозайнятий здійснює трудову діяльність) ведеться окремо кожною країною, де фактично й працює (здійснює трудову діяльність) громадянин України. При цьому оформлення пенсії як в Україні, так і в Чеській республіці можливе після виконання двох умов: наявності необхідного трудового стажу та досягнення пенсійного віку (з врахуванням особливостей, які діють в кожній країні). Так громадянин України, який має право на пенсійне забезпечення, – може звернутись до органів соціального забезпечення Чеської республіки при наявності 35-річного стажу та при досягненні 65 річного віку. Навіть при відсутності необхідного, 35-ти річного стажу, пенсія буде призначена (хоч і суттєво менша), з врахування саме періоду, за який здійснювались соціальні внески.

Більше того, при нарахуванні пенсій громадянину України, ČSSZ буде офіційно звертатись із запитом щодо наявності стажу соціального страхування заявника до Пенсійного Фонду України, з метою підтвердження «українського стажу» працівника, якщо той легально працював у країні походження.

Через це громадянин України, перебуваючи в Чеській республіці, незалежно від виду дозволу на перебування/проживання та будучи легально працевлаштованим в останній – повинен дбати про вчасне та повне внесення (працедавцем) сум соціального страхування, яке, як правило, виплачується з фонду заробітної плати. Більше того, не буде зайвим зберігати всі документи (контракти, трудові договори, «виплатні паски» тощо), які можуть в майбутньому стосуватись підтвердження працевлаштування та роботи на ту чи іншу юридичну особу чи виконання робіт й надання послуг в статусі самозайнятої особи).

Вищевказане є важливим й в разі, якщо громадянин України назавжди виїде з Чеської республіки, в тому числі повернеться на батьківщину й там продовжить трудову діяльність, саме через те, що документи отримані ним в Чехії – стануть підтвердженням не тільки його легального працевлаштування в останній, але й будуть підставою для зарахування страхового стажу та нарахування пенсії вже в Україні (яка теж керуватиметься вищенаведеним Договором між нашими країнами).

Що і як зміниться для чеських пенсіонерів: пенсійний вік, розмір пенсії

Вже з жовтня 2024 року посилюються умови та права стосовно дострокового виходу на пенсію. Так, замість нинішніх 35 років для призначення дострокової пенсії людям доведеться працювати не менше ніж 40 років. Крім того, окремі періоди страхування, наприклад, період навчання, тепер будуть зараховуватися лише на 80% з цього періоду.

Останні два десятиріччя розрив між пенсійним стажем чоловіків і жінок збільшився на три з половиною роки. Жінки живуть на пенсії на дев’ять років довше, ніж чоловіки, тому майбутня реформа покликана усунути цей розрив між ними. Тож пенсійний вік буде прив’язаний до очікуваної тривалості життя в 50 років й поступово буде збільшуватись.

Перше підвищення віку має торкнутися людей 1966 року народження, а вікове обмеження буде збільшуватися на один місяць на рік. Отже тим, хто народився до кінця 1965 року, вік виходу на пенсію не зміниться.

З 2026 року новопризначені пенсії мають зростати повільніше. При цьому гарантований розмір пенсії після досягнення мінімального пенсійного страхового стажу значно зросте і становитиме 20% від середньої заробітної плати. Крім того, базовий розмір і мінімальний відсотковий розмір усіх пенсій буде однаковим і складатиме 10% від середньої заробітної плати.

До слова, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів. Лише 12,7% із них отримують пенсію понад 10 тис. 43% пенсіонерів в Україні отримають виплати менш як $100. Більш половини отримують $66 доларів або 2760 грн на місяць.