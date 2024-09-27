Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту

Нідерланди більше не використовуватимуть винищувачі F-16 на службі у своїй армії

Міноборони Нідерландів провело урочисту церемонію прощання з останніми винищувачами F-16, які служили у Королівських військово-повітряних силах протягом 45 років. Про це оборонне відомство повідомило на своєму сайті.

Церемонія відбулася на авіабазі Волькель, де шість літаків виконали прощальний політ над важливими військовими об'єктами Нідерландів. Під час заходу один з літаків, прикрашений особливими знаками на честь 45-річчя, пролетів над базами Лейварден, Гілзе-Рієн і Ейндховен​.

F-16 замінюються на більш сучасні F-35A Lightning II, що обіцяє підвищити ефективність повітряних сил країни. За весь час служби Нідерланди отримали 213 винищувачів F-16, які активно використовувалися в багатьох міжнародних місіях​.

Ця подія стала важливою для авіаційної спільноти, та для України. Багато з літаків, що залишили службу, можуть бути використані в Україні або виставлені в музеях​.

«Нідерланди дарують Україні останні F-16 для боротьби з росіянами», – повідомили в Міноборони країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шість винищувачів F-16, поставлених у межах зміцнення захисту українського неба, надійшли з Нідерландів, а ще кілька незабаром прибудуть з Данії.

До слова, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф пообіцяв знайти важелі, які допоможуть повернути додому військовозобов’язаних українських чоловіків.

Нагадаємо, стало відомо, що Нідерланди скоро передадуть Україні три пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Patriot.