Головна Країна Політика
search button user button menu button

Пенсія колишніх нардепів може зрости. Деталі скандальної ініціативи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Пенсія колишніх нардепів може зрости. Деталі скандальної ініціативи
Нинішні депутати, дбаючи про своїх попередників, фактично переймаються своїми статками
фото з відкритих джерел

Група нардепів звернулися до Конституційного суду, аби покращити добробут собі та попередникам

13 червня до Конституційного суду зайшло подання 56 народних депутатів. Обранці без зайвого галасу просять про одне делікатне для них питання – визнати неконституційними окремі норми законів щодо пенсійного забезпечення депутатів. Якщо суд піде назустріч – то нардепи попередніх скликань відчують «покращення життя все сьогодні» – і під час війни отримають підвищення пенсій. Про це йдеться у публікації «Главкома».

Зазначається, що нинішні депутати, начебто дбаючи про своїх попередників, фактично переймаються своїми статками, адже серед підписантів багато обранців, які працювали у минулих скликаннях, зокрема представників «Батьківщини» та ОПЗЖ.

У документі, який виписали політики, розставлено чіткі акценти:

1) «поверніть право на перерахунок пенсій для народних депутатів «у зв’язку з підвищенням заробітної плати діючим нардепам». Це право скасувала Рада, ухваливши закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», який став чинним на початку жовтня 2017 року.

«Якщо для народних депутатів України, які набули право на пенсійне забезпечення після 1 жовтня 2017 року порушень їх конституційних трудових прав не вбачається (тобто підписанти не оспорюють легітимність самого закону), то гарантії цих прав вочевидь порушені по відношенню до народних депутатів I-VIII скликань, які набули право на пенсійне забезпечення до 1 жовтня 2017 року», – переконують автори конституційного подання.

2) «Відновлення соціальної справедливості для нардепів не створюватиме додаткового навантаження на держбюджет». Група ініціативних нардепів підрахувала: протягом 1990-2017 років мандат народного депутата отримало 2345 осіб. Якщо відкинути померлих обранців і тих, хто втратили громадянство, то залишиться близько 1,1 тис. осіб, котрі претендують на перерахунок пенсій.

«Якщо виходити з того, що середня пенсія народного депутата, яку він отримував за спеціальним законом, нараховувала близько 17,5 тис. грн (це дорівнювало 10 прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність – «Главком»)… з розрахунку на 1 січня 2024 року вона становитиме не більше 23,1 тис. грн», – ідеться у конституційному поданні.

Проте частина нардепів, яка сиділа у «будинку під куполом» у попередніх каденціях, піклується не так про благополуччя колег-попередників, як про своє особисте. У тексті конституційного подання наводиться твердження, що, мовляв, нинішні нардепи можуть відмовитися від перерахунку пенсій «із міркувань економії бюджетних коштів, оскільки йдеться про власне пенсійне «самообмеження» на майбутній період». Чого не скажеш про нардепів I-VIII скликань, пенсійні права яких зазнали, як вважають підписанти, «очевидного дискримінаційного й неконституційного характеру».

До слова, народні депутати пропонують підняти зарплати своїм помічникам. Відповідний законопроєкт 27 червня внесла голова Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

Читайте також:

Теги: Держбюджет закон пенсія депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років
Хто з українців може отримати надбавки до пенсії: роз’яснення фахівців
26 червня, 08:48
Оновлення закону про житлово-будівельні компанії є розв'язанням проблем житлово-будівельних компаній та спрощення процедури набуття права власності на житло
Фінляндія планує змінити закон, аби конфісковувати квартири в росіян
27 червня, 17:51
Мобілізація: дозволено збільшити кількість заброньованих депутатів
Мобілізація: дозволено збільшити кількість заброньованих депутатів
2 липня, 14:28
На думку Руслана Горбенка, для того, щоб перемогти у війні, необхідно ретельніше ставитись до підбору командувачів
Депутати пропонують карати командирів через загибель бійців
6 липня, 11:59
У пенсіонерів можуть забрати 20% виплат
Деякі пенсіонери можуть втратити до 20% виплат: роз'яснення
13 липня, 23:20
Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 народний обранець
«Світло витрачатиметься марно»: Академіки закликали Зеленського ветувати закон про зимовий час
18 липня, 09:47
Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 народний обранець
Скасування переведення часу з зимового на літній: Рада ухвалила законопроєкт
16 липня, 15:01
За словами депутатів, Орбан «навмисно перекручував свої повноваження» під час візитів до Росії та Китаю
Понад пів сотні євродепутатів вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС
16 липня, 12:18
Пономарьов з 2012 року підтримував виключно проросійські політичні сили, його дії після 24.02.2022 вказують на державну зраду України і роботу в інтересах Росії
Нардепа від забороненої «ОПЗЖ» судитимуть за державну зраду
15 липня, 15:30

Політика

У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак
Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак
Медведчук утретє просився поновити свідоцтво адвоката: рішення суду
Медведчук утретє просився поновити свідоцтво адвоката: рішення суду
Пенсія колишніх нардепів може зрости. Деталі скандальної ініціативи
Пенсія колишніх нардепів може зрости. Деталі скандальної ініціативи
Демобілізація: Стефанчук пояснив, чому закон не на часі
Демобілізація: Стефанчук пояснив, чому закон не на часі
Олігарх, який таємно постачав Росії український титан, отримав підозру
Олігарх, який таємно постачав Росії український титан, отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9749
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8584
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8455
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua