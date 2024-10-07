Пошкоджені приватні будинки та автомобілі: Київщина всю ніч відбивала атаку ворожих дронів

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі

У ніч на 7 жовтня ворог атакував Київські область дронами. Унаслідок чого пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Ворог не припиняє атаки на Київщину. Сьогодні вночі та зранку наш регіон був атакований ударними дронами та ракетами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», – йдеться у повідомленні.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.

«Падіння уламків збитих цілей фіксуються в чотирьох районах області. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі. Пошкодження будинків незначні – вибиті вікна, двері. Пожежі, які виникли внаслідок падіння уламків, оперативно ліквідовані», – додав кравченко.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовані падіння уламків в трьох районах Києва: Солом’янському, Шевченківському і Голосіївському. Загалом пошкоджень зазнали: три автомобіля, дах житлового будинку, покрівля супермаркету. Решта уламків впали на відкритій місцевості без наслідків.

Нагадаємо, раніше повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Київ. «У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває», – йшлося у повідомленні Кличка.

Перед тим, о 08:26 по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

До відома, повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад дві години. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин. Влада подякувала киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.