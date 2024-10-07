Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пошкоджені приватні будинки та автомобілі: Київщина всю ніч відбивала атаку ворожих дронів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пошкоджені приватні будинки та автомобілі: Київщина всю ніч відбивала атаку ворожих дронів
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки
фото ілюстративне

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі

У ніч на 7 жовтня ворог атакував Київські область дронами. Унаслідок чого пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Ворог не припиняє атаки на Київщину. Сьогодні вночі та зранку наш регіон був атакований ударними дронами та ракетами.  В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», – йдеться у повідомленні.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.

«Падіння уламків збитих цілей фіксуються в чотирьох районах області. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі. Пошкодження будинків незначні – вибиті вікна, двері. Пожежі, які виникли внаслідок падіння уламків, оперативно ліквідовані», – додав кравченко.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовані падіння уламків в трьох районах Києва: Солом’янському, Шевченківському і Голосіївському. Загалом пошкоджень зазнали: три автомобіля, дах житлового будинку, покрівля супермаркету. Решта уламків впали на відкритій місцевості без наслідків.

Нагадаємо, раніше повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Київ.   «У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває», – йшлося у повідомленні Кличка.

Перед тим, о 08:26 по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

До відома, повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад  дві години. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин.   Влада подякувала киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. 

Теги: населення ворог Київщина дрон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

29 вересня Росія атакувала Запоріжжя КАБами
Зеленський повідомив, скільки боєприпасів застосувала Росія по Україні цього тижня
29 вересня, 12:42
Завжди треба тримати на увазі, що білоруська армія й так по суті бере участь на стороні РФ у війні проти України
Чи справді білоруські літаки загрожують Україні?
25 вересня, 10:24
Упродовж дня рятувальники розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків
Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених знову зросла
23 вересня, 20:14
По яким критеріям окупанти планують визначати задіяність наразі невідомо
Окупанти вилучатимуть земельні ділянки в українців на окупованих територіях
21 вересня, 00:24
За словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії, Україні вдалося завдати удару по сховищу РФ, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери
Удар по складах у Торопці: розвідка Естонії назвала ключову деталь успіху
20 вересня, 17:10
Силами ППО над територією Сумської області вночі було збито 16 «Шахедів»
Масований удар по Сумщині: ворог уразив енергооб'єкти
17 вересня, 09:12
На Луганщині збільшилася кількість дезертирів серед військових РФ
Дезертирство в російській армії різко зросло – Нацспротив
13 вересня, 23:01
Видатки у держбюджеті на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн
Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік: скільки і на що піде
13 вересня, 20:47
За словами Сирського, в результаті операції ЗСУ було створено свою зону безпеки в районі Курська
Сирський розповів, як було зірвано російський наступ на Сумську область
9 вересня, 00:46

Новини

У матері соратника Кличка буде конфісковано Range Rover: рішення суду
У матері соратника Кличка буде конфісковано Range Rover: рішення суду
Пошкоджені приватні будинки та автомобілі: Київщина всю ніч відбивала атаку ворожих дронів
Пошкоджені приватні будинки та автомобілі: Київщина всю ніч відбивала атаку ворожих дронів
Пошкоджені покрівля супермаркету та територія дитсадка: фото наслідків обстрілу столиці
Пошкоджені покрівля супермаркету та територія дитсадка: фото наслідків обстрілу столиці
Казкові тролі серед тисячі квітів: на Співочому стартувала незвичайна виставка (фото)
Казкові тролі серед тисячі квітів: на Співочому стартувала незвичайна виставка (фото)
«Білоцерківвода» порушує вимоги природоохоронного законодавства – Держекоінспекція
«Білоцерківвода» порушує вимоги природоохоронного законодавства – Держекоінспекція
Столичний військовий інститут назвав спеціалізацію, яка має найбільший попит серед жінок
Столичний військовий інститут назвав спеціалізацію, яка має найбільший попит серед жінок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
60K
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
39K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
19K
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини

Новини

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua