Кремль постійно говорить про Україну, щоб відволікти увагу громадян від власних проблем – російська опозиціонерка

По телевізору в Росії показують «фашистів» у Києві замість дитячих лікарень Омську

Кремль підтримує питання України та Сирії в російському інформаційному просторі, аби відволікти увагу від Росії та її проблем. Про це розповіла Наталія Шавшукова, співзасновник «Школа місцевого самоврядування», колишня прес-секретарка партії «Правое дело», активний член «Союзу правих сил», політтехнолог на



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Наталія Шавшукова

По телевізору в Росії показують «фашистів» у Києві замість дитячих лікарень Омську

Кремль підтримує питання України та Сирії в російському інформаційному просторі, аби відволікти увагу від Росії та її проблем. Про це розповіла Наталія Шавшукова, співзасновник «Школа місцевого самоврядування», колишня прес-секретарка партії «Правое дело», активний член «Союзу правих сил», політтехнолог на конференції у прес-центрі «Главкома».

«Якщо дивитися типове російське ток-шоу, то там обговорюють Макрона та його дружину, в якому піджаку прийшла Меланія Трамп на засідання Конгресу, становище дітей в Сирії та повідомляють, що сказали у Верховній Раді України. Однак ніхто не говорить про те, що в Росії відбувається поліцейське свавілля, що дітей не лікують від раку, що існує жахлива різниця в доходах між Москвою та іншими регіонами. Також ніхто не розмовляє про те, що згортається місцеве самоврядування й не розповідає , що відбувається з людьми в російських в’язницях», - зазначила Шавшукова.

Раніше на конференції у прес-центрі Главкома повідомлялося, що російська пропаганда через лідерів думок ширить міф про «безкровну» анексію Криму.

Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп засудив дії Москви і Тегерана в Сирії.

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Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: