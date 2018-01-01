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    Кремль постійно говорить про Україну, щоб відволікти увагу громадян від власних проблем – російська опозиціонерка

    По телевізору в Росії показують «фашистів» у Києві замість дитячих лікарень Омську
    Кремль підтримує питання України та Сирії в російському інформаційному просторі, аби відволікти увагу від Росії та її проблем. Про це розповіла Наталія Шавшукова, співзасновник «Школа місцевого самоврядування», колишня прес-секретарка партії «Правое дело», активний член «Союзу правих сил», політтехнолог на
    • Сьогодні, 15:59
    • Розсилка
    Наталія Шавшукова
    Наталія Шавшукова

    По телевізору в Росії показують «фашистів» у Києві замість дитячих лікарень Омську

    Кремль підтримує питання України та Сирії в російському інформаційному просторі, аби відволікти увагу від Росії та її проблем. Про це розповіла Наталія Шавшукова, співзасновник «Школа місцевого самоврядування», колишня прес-секретарка партії «Правое дело», активний член «Союзу правих сил», політтехнолог на конференції у прес-центрі «Главкома».

    «Якщо дивитися типове російське ток-шоу, то там обговорюють Макрона та його дружину, в якому піджаку прийшла Меланія Трамп на засідання Конгресу, становище дітей в Сирії та повідомляють, що сказали у Верховній Раді України. Однак ніхто не говорить про те, що в Росії відбувається поліцейське свавілля, що дітей не лікують від раку, що існує жахлива різниця в доходах між Москвою та іншими регіонами. Також ніхто не розмовляє про те, що згортається місцеве самоврядування й не розповідає , що відбувається з людьми в російських в’язницях», - зазначила Шавшукова.

    Раніше на конференції у прес-центрі Главкома повідомлялося, що російська пропаганда через лідерів думок ширить міф про «безкровну» анексію Криму. 
    Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп засудив дії Москви і Тегерана в Сирії.

    Читайте також, чому Україна та Росія не оголосять війну одна одній 

    Пропонуємо переглянути запис прес-конференції:

    Росія США пропаганда Дональд Трамп школа партії Україна самоврядування Меланія Трамп президент
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