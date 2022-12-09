США дозволили банкам Казахстану обслуговувати картки «Мир»

При цьому операції з платіжною системою «Мир» залишаться під особливим контролем

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США не заперечує проти обслуговування казахстанськими банками операцій за платіжними картками російської системи «Мир», які використовують фізособи. Про це заявило Агентство з регулювання фінринку Казахстану.

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«8 грудня 2022 року регулятори отримали лист від Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), підрозділу Міністерства фінансів США, в якому відомство США не заперечує проти використання банківських карток системи «Мир» для операцій, що забезпечують повсякденну життєдіяльність фіз осіб, зокрема громадян, які переселилися з РФ до Казахстану», – йдеться у повідомленні.

При цьому в листі наголошується, що операції з цією платіжною системою залишаться під особливим контролем з метою недопущення її використання для обходу антиросійських санкцій.

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«Таким чином, казахстанські банки мають право приймати платежі та перекази по картах «Мир», а також здійснювати переказ готівки через банкомати для фізичних осіб. При цьому рішення про приєднання до системи "МІР" казахстанські банки приймають самостійно на основі своїх стратегій розвитку та внутрішніх систем оцінки ризиків», – зазначили в агентстві.

Нагадаємо, що у вересні Мінфін США пригрозив санкціями тим, хто допомагає використовувати картки «Мир» за межами Росії.

Раніше повідомлялося, що Ряд банків В'єтнаму та Казахстану призупинили прийом карток російської платіжної системи «Мир».

Додамо, що на початку вересня карти «Мир» приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Можливість прийому карток також опрацьовувалась з Іраном, Кубою, Єгиптом та Венесуелою.

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НСПК, яка є оператором карток «Мир», була створена російською владою в 2014 році після введення проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток «Мир» у грудні 2015 року.