У США трубопровідна компанія зупинила роботу через атаку хакерів

Colonial Pipeline залучила для розслідування характеру та масштабу інциденту сторонню компанію з кібербезпеки

Одна з найбільших компаній США, що займаються транспортуванням нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, заявила, що стала жертвою кібератаки та призупинила роботу трубопроводів. Про це повідомили на сайті компанії.

Через кібератаку компанія Colonial Pipeline змушена була тимчасово зупинити усі трубопроводи та вивести деякі системи з мережі.

Наразі Colonial Pipeline залучила для розслідування характеру та масштабу інциденту сторонню компанію з кібербезпеки.

Там також звернулися до правоохоронців та федеральних органів США.

«Зараз нашим головним завданням є безпечне та ефективне відновлення нашої роботи. Цей процес вже триває, і ми старанно працюємо над розв'язанням цього питання та мінімізацією збитків для наших клієнтів», – йдеться у повідомленні компанії.

У грудні 2020 року спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури. Згодом наприкінці лютого 2021 року Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.

Також російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

В СБУ заявиляли, що російські хакери залишаються головною загрозою в кіберпросторі України.