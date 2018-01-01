«Криза в раю»: екс-президент Мальдів закликав Індію ввести війська

Минулого тижня Мальдіви, які відомі як райське місце відпочинку, поринули в політичну кризу

Колишній президент Мальдів Нашид Мохадем, який був скинутий в 2012 році, закликав Індію відправити на острови збройні сили для звільнення політичних ув'язнених після того, як уряд архіпелагу в Індійському океані запровадив надзвичайний стан і заарештував двох старших суддів. Про це повідомляє Reuters. [READ_MORE] Минулого тижня Мальдіви, які



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Військові на Мальдівах

Минулого тижня Мальдіви, які відомі як райське місце відпочинку, поринули в політичну кризу

Колишній президент Мальдів Нашид Мохадем, який був скинутий в 2012 році, закликав Індію відправити на острови збройні сили для звільнення політичних ув'язнених після того, як уряд архіпелагу в Індійському океані запровадив надзвичайний стан і заарештував двох старших суддів. Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Мальдіви, які відомі як райське місце відпочинку, поринули в політичну кризу після того, як Верховний суд ухвалив рішення про початок процедури імпічменту президента Гаюма, а потім зняв усі звинувачення з 12 депутатів парламенту, які змушені були ховатися від президента за кордоном. Ну і головне: Верховний Суд ухвалив рішення відпустити на волю всіх мальдівських політичних в'язнів.

Виступаючи проти рішення суду, чинний президент Абдулла Ямін наказав силам безпеки захопити контроль над судом і заарештувати головного суддю та його помічника.

Мохамед Нашид, якому було надано притулок у Великобританії після того, як уряд дозволив йому покинути в'язницю для лікування за кордоном в 2016 році, зажадав втручання Індії для вирішення найбільш серйозної політичної кризи на острові за багато років.

«Від імені мальдівських людей ми смиренно просимо: Індія, направ війська, щоб звільнити суддів та політичних ув'язнених», - сказав Нашид.

Він також закликав США заблокувати всі фінансові операції уряду Яміна.