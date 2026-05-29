Келлог анонсував візит до Києва: названо терміни

Американський генерал у відставці заявив, що хотів би бути зараз з українцями

Колишній спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кіт Келлог планує влітку відвідати Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерала у відставці під час онлайн виступу на Чорноморському безпековому форумі.

За словами Келлога, він хотів би зараз бути з українцями, але «на жаль, це неможливо». «Я планую бути в Києві в кінці літа і сподіваюся, що ми зможемо зустрітися», – заявив експосадовець.

Нагадаємо, Кіт Келлог зробив резонансну заяву про реальний стан справ на фронті. В ефірі телеканалу Fox News він розвінчав міфи російської пропаганди про «успіхи» РФ і закликав Кремль до реальних переговорів. На думку американського генерала у відставці, результати російської агресії за останні роки є мізерними порівняно з витраченими ресурсами.

Колишній спецпредставник США також нагадав, що очільник Кремля Володимир Путін сам створив собі цю проблему. Росія вже втратила, за різними оцінками, від 1,2 до 1,4 млн людей убитими та пораненими.

Раніше відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог виступив із різкою критикою НАТО, назвавши Альянс «боягузливим» через неспроможність ефективно реагувати на сучасні глобальні загрози, зокрема конфлікт в Ірані.