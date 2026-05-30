У США автобус протаранив шість автівок, є загиблі

Аліна Самойленко
П'ятеро загинули внаслідок ДТП
фото: AP
Внаслідок ДТП постраждали 44 людини

У п'ятницю вночі на міжштатній автомагістралі 95 в окрузі Стаффорд, неподалік від Квантіко, сталася смертельна аварія за участю пасажирського автобуса. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Транспортний засіб врізався в шість автомобілів, які скидали швидкість перед зоною проведення дорожніх робіт. 

Унаслідок зіткнення загинуло п'ятеро людей, які перебували в легкових машинах, протаранованих автобусом. Четверо загиблих – чоловік 45 років, 44-річна жінка, а також підліток 13 років і дитина 7 років з Грінфілда (Массачусетс) – їхали в одному автомобілі, який спалахнув після удару. П'ятою жертвою стала 25-річна жителька Вустера (Массачусетс), що перебувала в позашляховику.

До лікарень доставили 44 людини, серед яких був і водій автобуса. Троє потерпілих перебувають у критичному стані. Загалом у салоні автобуса перебувало близько 34 пасажирів. Медична мережа Mary Washington Healthcare поінформувала, що прийняла 19 осіб: сімох доставили до травматологічного центру у Фредеріксбурзі (з них чотирьох виписали, а троє залишаються на лікуванні – один у важкому стані та двоє у критичному), ще 12 людей доставили до лікарні в Стаффорді, звідки їх згодом виписали у задовільному стані.

Керував автобусом 48-річний Цзін С. Донг із Нью-Йорка. Правоохоронці вже висунули йому звинувачення. Рух на ділянці траси вдалося повністю відновити лише ближче до полудня, до цього часу на магістралі утворилися багатомильні затори.

Для з'ясування обставин безпеки на місце виїхала спеціальна група Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB). Автобус належав фірмі E&P Travel Inc. із Північної Кароліни, зареєстрованій наприкінці 2023 року. Офіційні звіти свідчать, що підприємство експлуатує 4 машини та має 11 водіїв, а його загальний рейтинг безпеки до цього моменту вважався задовільним, з однією аварією із травмованими за попередні два роки.

Хоча точна причина цієї аварії встановлюється, федеральні органи США десятиліттями борються з проблемами безпеки міжштатних пасажирських автобусів. Статистика розслідувань NTSB за період з 1998 по 2008 роки показує, що у 56% смертельних ДТП за участю автобусів винними ставали фактори, пов'язані з водієм: перевтома, стан здоров'я чи неуважність. Через це Міністерство транспорту США раніше рекомендувало впровадити програми перевірки історії водіїв перед працевлаштуванням та створити національну базу даних тестування на наркотики й алкоголь.

Нагадаємо, в Ірпені на Київщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої у понівеченому автомобілі затиснуло шістьох людей. 

Аварія трапилася на вулиці Гостомельське шосе. На місце події оперативно прибули рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.

Теги: ДТП США аварія

