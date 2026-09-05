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Де зародилося життя на Землі? Вчений поставив під сумнів провідну гіпотезу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Де зародилося життя на Землі? Вчений поставив під сумнів провідну гіпотезу
Життя на Землі могло зародитися зовсім не там, де вважали вчені
фото: Unsplash

Дослідник вважає, що колискою життя могли бути мілководні озера, а не глибоководні джерела

Провідна гіпотеза про те, що життя на Землі зародилося у глибоководних гідротермальних джерелах, може бути помилковою. Геохімік Бенджамін Тутоло з Університету Калгарі назвав такий сценарій «вкрай малоймовірним». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

На думку дослідника, популярна теорія суперечить сучасним уявленням про хімічний склад океану, який існував майже чотири мільярди років тому.

Гіпотеза про гідротермальне походження життя набула популярності після відкриття у 1970-х роках океанічних розломів, насичених життям. Інтерес до неї посилився після виявлення у 2000 році гідротермального поля «Загублене місто» на Східно-Атлантичному хребті.

Науковці припускали, що лужні джерела, багаті на водень і сірку, створювали протонні градієнти – своєрідні «природні батарейки», які могли запустити первинний метаболізм. Однак сучасні геохімічні розрахунки ставлять цю версію під сумнів.

Тутоло зазначає, що за високого тиску й температури на океанічному дні рідини у гідротермальних джерелах є значно менш лужними, ніж вважалося раніше. Крім того, гірські породи, флюїди та ранній океан були практично позбавлені сірки.

Це ускладнює перебіг реакцій за участю сульфідних мінералів, на яких ґрунтувалися попередні моделі. Натомість більш імовірною колискою життя геохімік називає мілководні озера та інші багаті на мінерали водойми, де відбувалося інтенсивне випаровування.

Результати низки досліджень свідчать, що такі умови могли сприяти хімічним процесам, необхідним для синтезу РНК, білків і ліпідів.  Висновки можуть мати значення і для пошуків позаземного життя.

Якщо гіпотеза про його зародження біля глибоководних джерел неправильна, менш перспективними можуть виявитися пошуки первинних організмів під крижаною поверхнею супутників з океанами або в глибоких надрах Марса. Натомість увагу науковців може бути доцільніше зосередити на слідах давніх поверхневих озер на інших небесних тілах.

Нагадаємо, у липні астрономи виявили у пиловій хмарі Чумацького Шляху молекули цукру, які могли відіграти роль у зародженні життя на Землі. Відкриття свідчить, що складні органічні молекули існували у Всесвіті задовго до появи нашої планети та могли потрапити на молоду Землю з космосу.

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Теги: вчені наука водойма

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