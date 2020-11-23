«Лабораторія Касперського» назвала головні мішені хакерів у 2021 році

Через тренд на віддалену роботу зловмисники тепер зосередяться на експлуатації вразливостей мережевих пристроїв

Головними кіберзагрозами 2021 року буде політичний кібершпіонаж, атаки через 5G і цільові атаки на робітників, які працюють дистанційно. Основні мішені хакерів та інструменти, які вони будуть використовувати, перераховані в прогнозі дослідницького центру GReAT «Лабораторії Касперського».

Фахівці передбачають, що ключовою загрозою крадіжки даних жертв із подальшим їх продажем групам хакерів, які готують цільові кібератаки. Мета таких маніпуляцій – проникнути у мережу компанії та заразити пристрої.

«Хакери продовжать застосовувати такі схеми при проведенні складних цільових кампаній», – вважають експерти. У «Лабораторії Касперського» підкреслили, що організаціям слід ретельно перевіряти будь-яке шкідливе програмне забезпечення і вживати заходів на кожному комп'ютері, в якому виявлять небезпеку.

Через тренд на віддалену роботу зловмисники тепер зосередяться на експлуатації вразливостей мережевих пристроїв, щоб збирати облікові дані користувачів. За словами фахівців, хакери будуть шифрувати дані конкретної організації та вимагати від неї великий викуп.

За прогнозом дослідницького центру, у наступному році влада різних країн все частіше буде відкрито заявляти про причетність конкретної групи до атаки. Фахівці вважають, що розкриття інформації через офіційні канали допоможе у боротьбі з кібершпіонажем. Дослідники зауважують, що з розвитком популярності технології 5G у 2021 році зловмисники стануть активніше шукати у ній проломи та використовувати їх в корисливих цілях.

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