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Американські аналітики назвали втрати РФ під Авдіївкою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американські аналітики назвали втрати РФ під Авдіївкою
Більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини
фото з відкритих джерел

Близько десятка машин не включено до списку втрат через невідповідність зображень

Із 10 по 20 жовтня втратили російські загарбники втратили під Авдіївкою від 109 до 200 одиниць техніки. Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Український офіцер запасу зазначив, що більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини, такі як БМП-1 та БМП-2 та МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортери БТР; та інші транспортні засоби.

Він також заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року та, ймовірно, перевищать втрати в районі Вугледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

Цифри можуть зрости – близько десятка машин не включено до списку втрат через невідповідність зображень.

Два інші незалежні джерела оцінюють, що російські сили втратили близько 200 військових машин біля Авдіївки.

Як повідомлялося, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку, зокрема поблизу Кліщіївки та Андріївки. Також українські війська просунулися на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. 

Теги: машини танки втрати росія війна

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