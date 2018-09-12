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    У світі

    Лавров їде до Берліна говорити про Україну

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    <span>Сергій Лавров їде на переговори в Берлін</span> - Лавров їде до Берліна говорити про Україну
    Сергій Лавров їде на переговори в Берлін

    Міністри візьмуть участь у конференції, присвяченій перехресному Року культури Росії і Німеччини

    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас та глава МЗС РФ Сергій Лавров обговорять Сирію та Україну під час зустрічі в Берліні 14 вересня.

    Про це повідомив прес-секретар міністерства закордонних справ ФРН, передає Reuters.

    «Сирія, звичайно, стане однією з тем у прагненні знайти дипломатичне рішення, і Україна буде обговорюватися», - зазначив спікер німецького зовнішньополітичного відомства на прес-конференції.

    Також повідомляється, що обидва міністри візьмуть участь у конференції, присвяченій перехресному Року культури Росії і Німеччини.

    Зазначимо, міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас вважає, що військові конфлікти як в Сирії, так і в Україні, завершилися б, якби на те була воля Москви.

    Раніше глава МЗС ФРН Хако Маас заявив, що Німеччина поділяє стурбованість Туреччини з приводу розвитку ситуації в провінції Ідліб, де може виникнути непередбачувана гуманітарна катастрофа.

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