Співробітники ФСО, які мають акаунти в Strava, публікували інформацію про свої пробіжки у вересні 2023 року в Благовєщенську

Журналісти французького видання Le Monde змогли відстежити пересування шести співробітників Федеральної служби охорони, які відповідають за безпеку російського президента Володимира Путіна, за допомогою спортивної програми Strava, яка фіксує, зокрема, місце заняття спортом.

Співробітники ФСО, які мають публічні акаунти в Strava, публікували інформацію про свої пробіжки у вересні 2023 року в Благовєщенську, неподалік якого Володимир Путін зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином. Подробиці цієї зустрічі трималися у секреті. За кілька днів до зустрічі охоронець Путіна опублікував дані про свою пробіжку у Благовіщенську. Зустріч пройшла неподалік цього міста – на космодромі Східний.

Також охоронці Путіна з 2019 року регулярно займалися спортом біля палацу в Геленджику, про який у своєму розслідуванні повідомляв фонд Олексія Навального. Як пишуть журналісти, це може говорити про те, що Путін справді відвідував палац, володіння яким він заперечує.

4 серпня 2021 року співробітник ФСО здійснив пробіжку навколо секретної дачі Путіна в Карелії, розташованій на березі Ладозького озера. Пробіжка розпочалася та закінчилася в ангарі, пишуть журналісти.

Подібні випадки також виявлені серед охоронців президента Франції Еммануеля Макрона та президента США Джо Байдена. Загалом, за даними розслідування Le Monde, додатком користувалися 12 співробітників служби безпеки Макрона та 26 агентів Секретної служби США, які охороняють не лише Байдена, а й інших відомих політиків, включаючи Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

Раніше Путін визнав, що західні санкції руйнують економіку Росії.

Також російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування.