Росіяни окупували частину Селидового та Богоявленки – Deep State

Моніторингові канали публікують фото із росіянами в деяких частинах Селидового

Аналітики проєкту Deep State повідомили, що росіяни зайшли в Селидове та Богоявленку, вони підняли свої прапори та були зафіксовані в адміністративних будівлях.

«Поки що невідомо чи село (Богоявленка - ред. ГЛАВКОМ) повністю під ворогом, але вже вчора було відомо, що їх піхота з півдня та заходу населеного пункту почала просочуватися в глибину», – повідомили у проєкті.

Фото: deepstatemap

В мережу потрапили знімки, на яких сображені російські окупанти на адміністративній будівлі у місті Селидове. На картах Deep State відмічено, що росіяни вже захопили більшу частину міста.

Фото: deepstatemap

«Очікуємо офіційної інформації з приводу міста або коли виродки піднімуть свої ганчірки і у західній частині Селидового», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, у Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців: розпочато розслідування.

До слова, сотні українських військових із чотирьох бригад намагаються втримати вразливий виступ на південь від Покровська та місто Селидове, незважаючи на критичну загрозу опинитися в оточенні. Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

Нагадаємо, в районі Шахтарська напередодні противник атакував населений пункт із використаннім техніки та піхотних груп, намагався прорватись до Великої Новосілки.