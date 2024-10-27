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Росіяни окупували частину Селидового та Богоявленки – Deep State

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни окупували частину Селидового та Богоявленки – Deep State
Окупанти просуваються в Селидовому
Фото: Фото: deepstatemap

Моніторингові канали публікують фото із росіянами в деяких частинах Селидового

Аналітики проєкту Deep State повідомили, що росіяни зайшли в Селидове та Богоявленку, вони підняли свої прапори та були зафіксовані в адміністративних будівлях. 

«Поки що невідомо чи село (Богоявленка - ред. ГЛАВКОМ) повністю під ворогом, але вже вчора було відомо, що їх піхота з півдня та заходу населеного пункту почала просочуватися в глибину», – повідомили у проєкті.

Росіяни окупували частину Селидового та Богоявленки – Deep State фото 1
Фото: deepstatemap

В мережу потрапили знімки, на яких сображені російські окупанти на адміністративній будівлі у місті Селидове. На картах Deep State відмічено, що росіяни вже захопили більшу частину міста.

Росіяни окупували частину Селидового та Богоявленки – Deep State фото 2
Фото: deepstatemap

«Очікуємо офіційної інформації з приводу міста або коли виродки піднімуть свої ганчірки і у західній частині Селидового», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, у Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців: розпочато розслідування.

До слова, сотні українських військових із чотирьох бригад намагаються втримати вразливий виступ на південь від Покровська та місто Селидове, незважаючи на критичну загрозу опинитися в оточенні. Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

Нагадаємо, в районі Шахтарська напередодні противник атакував населений пункт із використаннім техніки та піхотних груп, намагався прорватись до Великої Новосілки.

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Теги: окупанти розслідування місто Forbes росіяни війна росія ЗСУ

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