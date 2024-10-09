«Досить вбивати людей». Соліст російського гурту «Бі-2» звернувся до Путіна

Співак назвав Путіна «президентом смерті»

Співак та лідер російського гурту «Бі-2» Єгор Бортников звернувся до російського диктатора Володимира Путіна на честь його дня народження, яке було 7 жовтня. Відповідний пост опублікував в Instagram.

«Іржаве листя осені породило бездарного політичного бездіяча. Попереду – тисячі вбивств, мільйони скалічених доль за мільярди гривень. Цікаво, чи можна було вкрасти більше», – йдеться у посту співака.

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Соліст гурту пригадав свою зустріч із Путіним: «Я бачив його одного разу. Нас привезли до нього на Новий рік, він танцював з нелюбою дружиною. Помітивши погляд, кивнув мені, це здалося смішним».

Музикант звернувся до російського диктатора із закликом припинити вбивства людей: «З днем народження, президенте смерті. Досить убивати людей. День народження у нікчеми. Зникни, Путін! Всім стане веселіше».

Раніше, росіянка закликала жителів Росії відправити диктатора Володимира Путіна та військове керівництво у відставку. Вона сказала, що не потрібно боятися стояти за себе та своїх дітей.