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Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ
Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані та російський диктатор Володимир Путін
фото: kremlin.ru

Глава Кремля отримав запрошення в гості від держави, яка допомагає повертати депортованих Росією дітей

Російський диктатор Володимир Путін може відвідати Катар. Про це російським пропагандистам «РИА Новости» повідомив посол Катару в РФ Ахмед бен Насер бен Джасім Аль Тані.

Москва та Доха зараз обговорюють дату можливої поїздки глави Кремля до Катару, а також час візиту катарського еміра Таміма бен Хамада Аль Тані до Росії.

«Справді, було запрошення від Путіна до еміра Катару. Зі свого боку, емір Катару запросив президента Путіна відвідати Катар, але зараз питання про дати обговорюється», – сказав посол.

Відомо, що востаннє Путін та емір Катару зустрічалися на початку липня в Астані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Емір Катара Тамім бен Хамад Аль Тані тоді прийняв запрошення відвідати Росію, а також запросив російського диктатора побувати в Катарі.

Нагадаємо, що у червні президент України Володимир Зеленський провів переговори в Катарі з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. 

«Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного», – зазначав тоді Зеленський.

Президент також наголосив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру, який пройшов 15-16 червня у Швейцарії, та мав стати на ньому «одним із голосів Близького Сходу» за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

До слова, газета The Washington Post писала, що в серпні 2024-го Україна та Росія мали відправити делегації у Доху, столицю Катару, для переговорів про укладення історичної угоди, яка б припинила удари по об’єктах енергетики з обох сторін. Утім, за даними видання, непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через вторгнення України в Курську область Росії.

Теги: росія путін Україна Катар переговори

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