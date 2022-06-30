«Ідіть до біса». Український посол обурився через заклики німецької спільноти

Низка знаменитостей, науковців та журналістів Німеччини підписали відкрите звернення, де закликають Захід припинити війну в Україні через переговори з Росією.

На думку підписантів, наразі міжнародна спільнота «не докладала жодних узгоджених зусиль для початку переговорів».

«Поки це не так, не можна вважати, що угода неможлива і що Путін зокрема не хоче вести переговори [...] Тільки великий дипломатичний наступ може вивести з нинішнього глухого кута», — йдеться у зверненні.

Окрім того, підписанти звернення заявили, що західні країни, які підтримують Україну у військовій сфері, «повинні запитати себе, чого саме вони прагнуть і чи є постачання зброї правильним шляхом».

«Перемогу України з відвоюванням усіх окупованих територій включно з Донецькою та Луганською областями й Кримом військові експерти вважають нереалістичною, адже Росія переважає у військовому плані та має можливості для подальшої військової ескалації», — йдеться у листі.

Посол України у ФРН Андрій Мельник різко розкритикував заяви підписантів. «Тільки не знову, що за купка псевдоінтелектуальних невдах. Усім вам ... нарешті слід піти до біса з вашими поразницькими «порадами», — написав він у Twitter.

У посольстві України у ФРН зазначили, що окрім Андрія Мельника цей відкритий лист різко розкритикували також німецькі експерти, зокрема політолог Карло Масала.

«У жодному реченні листа не пропонується рішення, як відновити територіальну цілісність України», — пише експерт із питань безпеки. Масала додав, що мир є «похвальною ідеєю», але підписанти «не мають жодного уявлення» про те, як її можна реалізувати.

Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.