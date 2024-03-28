Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС

Метою діяльності мережі була реалізація зовнішньополітичних цілей країни-агресорки

Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) заявили, що викрили мережу, яка займалась організацією проросійських ініціатив та медіакампаній у країнах ЄС проти ЄС та України. Про це повідомляє видання Onet.

Співробітники ABW у середу, 27 березня, провели обшуки у Варшаві та містечку Тихи на тлі розслідування шпигунської діяльності на користь Росії проти держав та органів Європейського Союзу. Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський повідомив, що в підсумку було вилучено 48,5 тис. євро та $36 тис.

«У результаті було задокументовано діяльність, спрямовану на організацію проросійських ініціатив та медіакампаній у країнах ЄС. Метою була реалізація зовнішньополітичних цілей Кремля, зокрема послаблення позицій Республіки Польща на міжнародній арені, дискредитація України та іміджу органів ЄС», – йдеться в повідомленні ABW.

З цією метою було запущено міжнародний веб-сайт «Голос Європи», на якому публікували статті, заяви, коментарі або інтерв’ю з упередженим, проросійським підтекстом. ABW також повідомила, що ці дії «також є результатом розслідування, завершеного 19 січня 2024 року обвинувальним актом, під час якого були зібрані докази проти громадянина Польщі, підозрюваного у шпигунстві на користь російських спецслужб».

Нагадаємо, міністерство закордонних справ, Міністерство збройних сил і Viginum представили висновки кількох місяців розслідування мережі інформаційних порталів, націлених на окуповані Росією території України, а також Францію, Німеччину та Польщу. Мережу аналітики іронічно назвали «Портал Комбат» і вона транслює проросійський контент, який вводить в оману, з метою поляризувати суспільні дебати і послабити підтримку України з боку Заходу.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.

Раніше найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів Росії, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні.