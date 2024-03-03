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Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
Всі обороні редути у Сумській області повинні бути готові до 31 січня 2025 року
фото: Командування сил підтримки ЗСУ

За три дні департамент капітального будівництва ОДА уклав 68 контрактів майже на 2 млрд грн

Протягом 28 лютого-1 березня департамент капітального будівництва Сумської ОДА уклав 68 контрактів із «оборонними» постачальниками на загальну суму 1,86 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

Йдеться про нові будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області, а також облаштування систем невибухових загороджень. Замовник зазначив терміни виконання робіт до 31 січня 2025 року. Більше інших подробиць (про фірми-переможців, технічні завдання, ціни та будівельні матеріали) департамент капітального будівництва ОДА не розкриває. Всі контракти підписано без проведення відкритих торгів у системі ProZorro.

Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі фото 1
дані ProZorro

Додамо, що у 2023 році Кабмін виділив 108,1 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області. При цьому вдалося використати 95,6 млн грн.

Як відомо, в Україні триває 739-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», за відомостями американського Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися на захід від Авдіївки і 29 лютого захопили кілька населених пунктів у цьому районі.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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Теги: війна гроші Сумщина #stoprussia тероборона

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