Мельник порадив партнерам, як покращити допомогу Україні
За словами дипломата, якби Німеччина надала на допомогу Україні 1% від свого ВВП, то загальна сума склала б €36 млрд
Експорт Німеччини до війни перевищив 9 млрд євро. Тому Україна має моральне право не просити, а вимагати від партнерів встановити обовʼязковий відсоток відрахувань на підтримку нашої держави, наприклад, якийсь 1% ВВП. Про це в інтерв’ю Obozrevatel розповів заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.
За словами дипломата, якби Німеччина надала на допомогу Україні 1% від свого ВВП, як це зробила Литва (надала 1 млрд – 1,5% від ВВП країни – «Главком»), то загальна сума склала б €36 млрд, а у США – понад $200 млрд.
Як розповідає Мельник, Росія запускає свій воєнно-промисловий комплекс до кінця року, і є оцінки, що вони вийдуть на нові потужності та зможуть постачати армії ще більше зброї.
«Вони зможуть мобілізувати більше, тож попереду в нас величезні виклики. Тому наші друзі, наші союзники в Європі, Штатах повинні усвідомлювати, що 1% на користь України посилить саме НАТО», – пояснив дипломат.
На думку Мельника, щоб зменшити загрозу нової війни, Україні потрібно робити превентивні кроки: те, що ми отримуємо зараз, треба буде множити не на 10, а на 20 для того, щоб унеможливити ще більшу війну, яка може початися через 10 чи 20 років. Тим більше, якщо Україна вступить в НАТО, то ми вступимо не лише як прохач.
«Ми вступаємо як держава, яка буде гарантувати безпеку цього східного флангу, і для цього нам буде потрібно більше систем ППО. Нам потрібно буде мати свою авіацію, причому не F-16, а F-35», – сказав заступник МЗС.
Мельник вважає, що захід боїться уявити післявоєнну Росію навіть за умови великого мирного договору, який врегульовуватиме всі питання.
«Навіть друзі, які нам симпатизують і бажають перемоги у всіх відношеннях, коли їх запитуєш, що означає перемога у відносинах із Росією в повоєнний час, бояться розвалу, і не тільки через ядерний арсенал, але через інші ризики нестабільності», – пояснив дипломат.
Нагадаємо, Німеччина оголосила уточнений пакет допомоги Україні.
До слова, посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав танки Leopard 1A5, які Берлін та інші країни обіцяли передати Києву.
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