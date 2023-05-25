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Мельник порадив партнерам, як покращити допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мельник порадив партнерам, як покращити допомогу Україні
На думку Мельника, щоб зменшити загрозу нової війни, Україні потрібно робити превентивні кроки
фото з відкритих джерел

За словами дипломата, якби Німеччина надала на допомогу Україні 1% від свого ВВП, то загальна сума склала б €36 млрд

Експорт Німеччини до війни перевищив 9 млрд євро. Тому Україна має моральне право не просити, а вимагати від партнерів встановити обовʼязковий відсоток відрахувань на підтримку нашої держави, наприклад, якийсь 1% ВВП. Про це в інтерв’ю Obozrevatel розповів заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

За словами дипломата, якби Німеччина надала на допомогу Україні 1% від свого ВВП, як це зробила Литва (надала 1 млрд  – 1,5% від ВВП країни – «Главком»), то загальна сума склала б €36 млрд, а у США – понад $200 млрд.

Як розповідає Мельник, Росія запускає свій воєнно-промисловий комплекс до кінця року, і є оцінки, що вони вийдуть на нові потужності та зможуть постачати армії ще більше зброї.

«Вони зможуть мобілізувати більше, тож попереду в нас величезні виклики. Тому наші друзі, наші союзники в Європі, Штатах повинні усвідомлювати, що 1% на користь України посилить саме НАТО», – пояснив дипломат.

На думку Мельника, щоб зменшити загрозу нової війни, Україні потрібно робити превентивні кроки: те, що ми отримуємо зараз, треба буде множити не на 10, а на 20 для того, щоб унеможливити ще більшу війну, яка може початися через 10 чи 20 років. Тим більше, якщо Україна вступить в НАТО, то ми вступимо не лише як прохач.

«Ми вступаємо як держава, яка буде гарантувати безпеку цього східного флангу, і для цього нам буде потрібно більше систем ППО. Нам потрібно буде мати свою авіацію, причому не F-16, а F-35», – сказав заступник МЗС.

Мельник вважає, що захід боїться уявити післявоєнну Росію навіть за умови великого мирного договору, який врегульовуватиме всі питання.

«Навіть друзі, які нам симпатизують і бажають перемоги у всіх відношеннях, коли їх запитуєш, що означає перемога у відносинах із Росією в повоєнний час, бояться розвалу, і не тільки через ядерний арсенал, але через інші ризики нестабільності», – пояснив дипломат.

Нагадаємо, Німеччина оголосила уточнений пакет допомоги Україні.

До слова, посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав танки Leopard 1A5, які Берлін та інші країни обіцяли передати Києву.

Теги: МЗС Німеччина Андрій Мельник допомога ЗСУ

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