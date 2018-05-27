Лідери двох Корей проведуть ще одну зустріч

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Фото: Reuters Мун Чже Ін тв Кім Чен Ин

Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовилися частіше зустрічатися - такі переговори пройдуть вже 1 червня

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін в ході неанонсованої двогодинної зустрічі в суботу, 26 травня, домовилися про необхідність «регулярних» зустрічей. Вони необхідні для пожвавлення діалогу та обміну думками, підкреслили північнокорейські ЗМІ, повідомляючи про зустріч.

Наступна зустріч «на вищому рівні» відбудеться вже 1 червня. Кім Чен Ин подякував своєму південнокорейському колезі за допомогу в організації саміту 12 червня в Сінгапурі, на якому запланована зустріч між лідерами КНДР і США. Кім Чен Ин висловив свій «твердий намір» взяти участь в цих «історичних» переговорах.

У свою чергу президент Мун Чже Ін закликав Пхеньян і Вашингтон прибрати зі шляху «непорозуміння шляхом прямої комунікації». Він наполягає на більш інтенсивній підготовці до саміту 12 червня, щоб в його ході покласти край «історії воєн і конфронтації». За словами південнокорейського лідера, Кім Чен Ин готовий до «повної денуклеаризації», хоча і побоюється, чи не загрожує повна відмова від ядерної зброї існуванню його режиму.

Раніше президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не виключає можливості зриву заходу, проведення якого керівництво КНДР запропонувало в березні. Однак в ніч на 26 травня Трамп написав в Twitter про «дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю про повернення до проведення саміту».

27 квітня, під час міжкорейської зустрічі на вищому рівні в прикордонній селі Пханмунджом лідери двох Корей домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також щодо офіційного закінчення стану війни, в якому обидві країни перебувають з початку 1950-х років.

Нагадаємо, делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між президентом США Дональдом Трампом та главою КНДР Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.

Джерело: Deutsche Welle