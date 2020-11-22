В США понад 12 млн людей заразилися Covid-19

США на сьогоднішній день залишаються лідером за загальною кількістю інфікованих коронавірусом

Тижневий приріст нових випадків захворювання перевищив 1 млн

Число випадків зараження коронавірусом на території США перевищило 12 млн.

Про це свідчать дані американського університету Джона Хопкінса.

Так, за підрахунками фахівців, коронавірусом в Сполучених Штатах з початку пандемії заразилися вже 12 038 182. Тижневий приріст нових випадків захворювання перевищив 1 млн.

Жертвами інфекції до теперішнього часу стали 255 414 американців, 4 457 930 осіб зуміли вилікуватися від Covid-19.

США на сьогоднішній день залишаються лідером за загальною кількістю інфікованих коронавірусом. На другому місці знаходиться Індія - 9 050 597 хворих, на третьому Бразилія - 6 020 164.

Нагадаємо, що за даними ВООЗ смертність від кору зросла за три роки на 50%.