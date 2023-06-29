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Катастрофа батискафа «Титан»: знайдені останки загиблих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Катастрофа батискафа «Титан»: знайдені останки загиблих
Батискаф Titan
Фото : OceanGate Inc (ілюстративне)

Слідчі з кількох країн продовжують встановлювати причини трагедії

Берегова охорона США виявила та дістала з дна Атлантичного океану уламки батискафа «Титан» та ймовірні останки загиблих. Про це повідомила пресслужба берегової охорони США.

«Берегова охорона США підняла уламки та речові докази з морського дна на місці глибоководного апарата «Титан». Медики Сполучених Штатів проведуть офіційний аналіз імовірних людських останків, які були знайдені в уламках на місці інциденту», – йдеться в повідомленні.

Капітан берегової охорони США Джейсон Нойбауер заявив, що докази дадуть слідчим із кількох міжнародних юрисдикцій встановити причини цієї трагедії. 

«Ще потрібно зробити значний обсяг роботи, щоб зрозуміти чинники, які призвели до катастрофічної втрати «Титану», і забезпечити все можливе, щоб подібна трагедія більше не повторилася», – наголосив він.

Нагадаємо, що під час занурення до уламків «Титаніка», що затонув у квітні 1912 року, загинули пасажири туристичного підводного човна «Титан». Батискаф зник безвісти приблизно через 1 год 45 хв після занурення в неділю, 18 червня. За оцінками берегової охорони США, запас кисню мав закінчитися 22 червня. Увечері в зоні пошуку знайшли уламки підводного апарату – невдовзі стало зрозуміло, що п'ять найбагатших бізнесменів і знаменитих дослідників уже немає в живих.

До слова, канадський режисер Джеймс Кемерон в інтерв'ю ВВС прокоментував зникнення підводної капсули, яка 19 червня рухалася до місця аварії судна «Титанік».

Як відомо, одним із загиблих унаслідок краху батискафа «Титан» є 19-річний юнак Сулеман Давуд та його батько. Мати хлопця розповіла, як її син опинився на човні.

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Теги: Титанік трагедія США

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