Катастрофа батискафа «Титан»: знайдені останки загиблих

Слідчі з кількох країн продовжують встановлювати причини трагедії

Берегова охорона США виявила та дістала з дна Атлантичного океану уламки батискафа «Титан» та ймовірні останки загиблих. Про це повідомила пресслужба берегової охорони США.

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«Берегова охорона США підняла уламки та речові докази з морського дна на місці глибоководного апарата «Титан». Медики Сполучених Штатів проведуть офіційний аналіз імовірних людських останків, які були знайдені в уламках на місці інциденту», – йдеться в повідомленні.

Капітан берегової охорони США Джейсон Нойбауер заявив, що докази дадуть слідчим із кількох міжнародних юрисдикцій встановити причини цієї трагедії.

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«Ще потрібно зробити значний обсяг роботи, щоб зрозуміти чинники, які призвели до катастрофічної втрати «Титану», і забезпечити все можливе, щоб подібна трагедія більше не повторилася», – наголосив він.

Нагадаємо, що під час занурення до уламків «Титаніка», що затонув у квітні 1912 року, загинули пасажири туристичного підводного човна «Титан». Батискаф зник безвісти приблизно через 1 год 45 хв після занурення в неділю, 18 червня. За оцінками берегової охорони США, запас кисню мав закінчитися 22 червня. Увечері в зоні пошуку знайшли уламки підводного апарату – невдовзі стало зрозуміло, що п'ять найбагатших бізнесменів і знаменитих дослідників уже немає в живих.

До слова, канадський режисер Джеймс Кемерон в інтерв'ю ВВС прокоментував зникнення підводної капсули, яка 19 червня рухалася до місця аварії судна «Титанік».

Як відомо, одним із загиблих унаслідок краху батискафа «Титан» є 19-річний юнак Сулеман Давуд та його батько. Мати хлопця розповіла, як її син опинився на човні.