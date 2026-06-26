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Літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна (відео)
Уламки літака впали поруч зі 109-поверховим хмарочосом Чайна-Цзунь
скриншот відео з соцмереж

Дані про постраждалих наразі не надходили

Вдень 26 червня легкомоторний літак влучив у найвищу будівлю столиці Китаю, Пекіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно що уламки літака впали поруч зі 109-поверховим хмарочосом Чайна-Цзунь, висота якого становить 528 м, а на землі поруч із будівлею лежить його хвостова частина. За попередніми даними, йдеться про легкий спортивний літак Sunward SA 60L Aurora, що належить місцевій авіакомпанії. Евакуйовані з хмарочоса люди зібралися на вулиці біля будівлі.

Наразі масштаби завданих ушкоджень не встановлені. На місці події працюють рятувальники та служби безпеки. Фахівці перевіряють обставини інциденту та масштаби можливих ушкоджень.

Поки що дані про постраждалих не надходили.

Нагадаємо, у березні 2026 року у Дубаї іранський безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour, розташований у районі Dubai Creek Harbour. 

Теги: літак Китай

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