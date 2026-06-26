Літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна (відео)

Уламки літака впали поруч зі 109-поверховим хмарочосом Чайна-Цзунь

Дані про постраждалих наразі не надходили

Вдень 26 червня легкомоторний літак влучив у найвищу будівлю столиці Китаю, Пекіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно що уламки літака впали поруч зі 109-поверховим хмарочосом Чайна-Цзунь, висота якого становить 528 м, а на землі поруч із будівлею лежить його хвостова частина. За попередніми даними, йдеться про легкий спортивний літак Sunward SA 60L Aurora, що належить місцевій авіакомпанії. Евакуйовані з хмарочоса люди зібралися на вулиці біля будівлі.

Наразі масштаби завданих ушкоджень не встановлені. На місці події працюють рятувальники та служби безпеки. Фахівці перевіряють обставини інциденту та масштаби можливих ушкоджень.

🇨🇳 У Пекіні легкомоторний літак врізався у найвищий хмарочос Чайна-Цзунь (528 м)



Уламки впали поруч, інформації про постраждалих немає pic.twitter.com/qVpoGcFAYm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 26, 2026

Поки що дані про постраждалих не надходили.

Нагадаємо, у березні 2026 року у Дубаї іранський безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour, розташований у районі Dubai Creek Harbour.