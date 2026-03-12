Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї

У Дубаї безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour

За попередньою інформацією, можуть бути постраждалі, однак ці дані уточнюються

У Дубаї безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour, розташований у районі Dubai Creek Harbour. Про це повідомляють місцеві медіа, пише «Главком».

За попередніми даними, дрон влучив приблизно у 57-й поверх будівлі, яка має 66 рівнів. Унаслідок удару пошкоджено частину фасаду.

Очевидці повідомляють, що перед інцидентом чули щонайменше три вибухи, після чого у районі виникла пожежа, зокрема на одній із парковок поблизу будівлі.

Місцева влада наразі не повідомляє про загиблих. За попередньою інформацією, можуть бути постраждалі, однак ці дані уточнюються.

До слова, вранці, 7 березня 2026 року, стало відомо про повітряну атаку на міжнародний аеропорт у Дубаї (ОАЕ). За попередніми даними, удар був здійснений з території Ірану за допомогою групи ударних безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. У неділю, 8 березня, Об'єднані Арабські Емірати зазнали масштабної повітряної атаки з боку Ірану. Водночас ізраїльські сили завдали ударів безпосередньо по іранській столиці.