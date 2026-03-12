Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї
У Дубаї безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour
фото: соціальні мережі

За попередньою інформацією, можуть бути постраждалі, однак ці дані уточнюються

У Дубаї безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour, розташований у районі Dubai Creek Harbour. Про це повідомляють місцеві медіа, пише «Главком».

За попередніми даними, дрон влучив приблизно у 57-й поверх будівлі, яка має 66 рівнів. Унаслідок удару пошкоджено частину фасаду.

Очевидці повідомляють, що перед інцидентом чули щонайменше три вибухи, після чого у районі виникла пожежа, зокрема на одній із парковок поблизу будівлі.

Місцева влада наразі не повідомляє про загиблих. За попередньою інформацією, можуть бути постраждалі, однак ці дані уточнюються.

До слова, вранці, 7 березня 2026 року, стало відомо про повітряну атаку на міжнародний аеропорт у Дубаї (ОАЕ). За попередніми даними, удар був здійснений з території Ірану за допомогою групи ударних безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. У неділю, 8 березня, Об'єднані Арабські Емірати зазнали масштабної повітряної атаки з боку Ірану. Водночас ізраїльські сили завдали ударів безпосередньо по іранській столиці.

Читайте також:

Теги: пожежа Іран ОАЕ безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи зупиниться Іран? Наступний раунд за Китаєм
США виходять з іранської авантюри. Але чи зупиниться Тегеран?
10 березня, 18:45
Трамп і Ко намагаються усе монетизувати, то звідси маневр у бік Путіна
Іран та нафта: у що грають Трамп і Путін
7 березня, 15:33
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
14 лютого, 06:06
Глава уряду Польщі закликав громадян у жодному разі не їхати до Ірану
Туск закликав поляків негайно покинути Іран через можливі удари США
19 лютого, 15:34
Тегеран висловив готовність піти на суттєві поступки, щоб уникнути масштабного конфлікту та зняти економічну блокаду
Іран запропонував США нові умови для виходу з ядерного глухого кута
23 лютого, 08:39
Іран вдарив по п'ятизірковому готелю Бурдж-аль-Араб у Дубаї
Масштабна атака на Дубай: іранські безпілотники вдарили по готелям та аеропорту
1 березня, 02:57
Іран атакував логістичний об’єкт ВМС США в Бахрейні
Іран атакував найбільшу військово-морську базу США в Перській затоці – ЗМІ
28 лютого, 11:33
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
9 березня, 01:47
Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження, заявив Зеленський
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України
8 березня, 17:59

Політика

Трамп розповів, як обирав назву операції проти Ірану
Трамп розповів, як обирав назву операції проти Ірану
Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї
Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї
Стало відомо, чому новий верховний лідер Ірану не з’являється на публіці
Стало відомо, чому новий верховний лідер Ірану не з’являється на публіці
Віткофф розповів про результати переговорів з посланцем Путіна
Віткофф розповів про результати переговорів з посланцем Путіна
Два нафтові танкери потрапили під обстріл біля узбережжя Іраку (відео)
Два нафтові танкери потрапили під обстріл біля узбережжя Іраку (відео)
Трамп: США перемогли Іран, але операція ще не завершена
Трамп: США перемогли Іран, але операція ще не завершена

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua