Росія знайшла заміну знищеним складам Wildberries

Продавцям маркетплейсу хочуть віддати приміщення «Пошти Росії», а також запропонувати кредитні й податкові послаблення

Російська влада почала шукати способи підтримати продавців Wildberries після серії атак українських дронів на складську інфраструктуру маркетплейсу. Одним із варіантів стало використання приміщень «Пошти Росії» замість пошкоджених і знищених логістичних центрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Масштаб втрат Wildberries після атак

За даними видання, російська влада обговорює цілий пакет заходів для продавців, які зазнали збитків через атаки. Складські приміщення «Пошти Росії» їм можуть надати у тимчасове користування.

Крім того, постраждалим продавцям можуть дозволити відстрочити виплати за кредитами на термін до одного року. Банкам водночас хочуть дозволити переглядати умови погашення таких боргів без необхідності формувати додаткові резерви.

Ще одним варіантом стали пільгові кредити для поповнення обігових коштів через державні мікрофінансові організації.

Російська влада також розглядає тимчасове звільнення постраждалого бізнесу від окремих податків або зниження ставок за спрощеною системою оподаткування. Серед пропозицій є навіть можливість розміщення частини складських потужностей за межами Росії.

Остаточного рішення щодо переліку заходів підтримки наразі не ухвалено. Українські безпілотники почали систематично атакувати складські об'єкти Wildberries у Росії в середині липня. Відтоді під удари потрапили понад десять об'єктів компанії.

За наявними оцінками, внаслідок атак Wildberries втратив щонайменше 17% своїх складських потужностей. Збитки продавців, які працюють через маркетплейс, наблизилися до 280 млрд рублів, або приблизно $3,5 млрд. При цьому до цієї суми не входять власні втрати Wildberries.

Наслідки війни дедалі відчутніші для Росії

Bloomberg зазначає, що необхідність підтримувати великі торговельні мережі створює ще одне навантаження для російської економіки на тлі зростання бюджетного дефіциту.

Наслідки війни водночас дедалі сильніше позначаються на повсякденному житті всередині Росії. У країні фіксують дефіцит бензину, перебої в роботі інтернету, а попередження про загрозу атак безпілотників і ракет дедалі частіше лунають у регіонах, розташованих далеко від України.

Нагадаємо, вранці 7 серпня повідомлялося про атаку безпілотників на логістичний комплекс Wildberries у Єкатеринбурзі. Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа.

Крім того, у ніч на 5 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних центрів Wildberries у місті Алексін Тульської області Росії. Площа комплексу становить близько 194,5 тис. кв. м.