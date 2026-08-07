Німецька влада розповіла, що було на борту «Антонова» під час інциденту у Лейпцигу

Поліцейські працюють біля вантажного літака Антонов, біля якого було знайдено дрон, в аеропорту Лейпциг-Галле 5 серпня

Німецька сторона спростувала повідомлення про те, що український літак перевозив зброю та боєприпаси

Український вантажний літак Ан-124 «Руслан», поблизу якого в Лейпцигу виявили дрон із вибухівкою, на момент інциденту не перевозив жодного вантажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

На спільному засіданні голів комітетів Бундестагу з питань оборони та внутрішніх справ повідомили, що на борту літака не було зброї чи боєприпасів. Голова Комітету Бундестагу з внутрішніх справ Детлеф Зайф також спростував інформацію про те, що український літак перевозив військовий вантаж.

«Судячи з усіх розмов, у яких я брав участь, літак не був завантажений боєприпасами чи зброєю», – заявив він Reuters.

Водночас керівниця з комунікацій та державних відносин компанії Mitteldeutsche Flughafen, яка управляє аеропортом Лейпцига, Марет Монтавон повідомила, що на борту літака взагалі не було вантажу. «Antonov, про який ідеться, на момент інциденту був порожнім і, відповідно, не перевозив жодного вантажу. Ця оцінка збігається з інформацією, яку ми отримали від Antonov Logistics SALIS», – сказала Монтавон.

Нагадаємо, раніше джерела в безпекових колах повідомили, що у вівторок поблизу українського вантажного літака Ан-124 «Руслан» виявили дрон із вибухівкою. Вибуховий пристрій знешкодила Федеральна поліція Німеччини.

Нагадаємо, 4 серпня польські винищувачі здійснили перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який наблизився до повітряного простору Польщі. Через зростання активності російської авіації країни НАТО регулярно піднімають винищувачі для контролю ситуації поблизу своїх кордонів.