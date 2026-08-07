Паливна криза вдарила по британських АЗС несподіваним способом

Водії щодня залишають заправки, не сплативши майже £200 тис., а кількість таких випадків після початку війни з Іраном різко зросла

У Великій Британії на тлі паливної кризи різко почастішали випадки, коли водії заправляють автомобілі та залишають АЗС без оплати. Щоденні втрати британських заправок через неоплачене пальне вже оцінюють приблизно у 194 тис. фунтів стерлінгів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Проблема загострилася після початку війни з Іраном, яка призвела до зростання цін на енергоносії. За останні місяці кількість випадків несплати за пальне у Великій Британії збільшилася приблизно на 20%.

Водночас після початку війни на Близькому Сході загальна вартість пального, за яке водії не заплатили, зросла на 48% порівняно з попереднім п'ятимісячним періодом.

Збільшився і фізичний обсяг неоплаченого пального. Раніше йшлося приблизно про 87 тис. літрів на добу, тепер показник сягнув 108,9 тис. літрів – на 24% більше.

Дані отримали на основі аналізу ситуації на 550 автозаправних майданчиках, після чого результати екстраполювали на всі 8359 АЗС Великої Британії.

Після початку війни кількість випадків, коли водії залишають заправки без оплати, зросла приблизно з 2400 до 2872 на день у масштабах країни.

При цьому статистика охоплює як навмисні крадіжки, коли водії після заправки просто їдуть, так і випадки, коли клієнти вже після отримання пального заявляють, що не мають можливості заплатити.

Представники галузі також фіксують збільшення кількості конфліктів на АЗС. У компанії Forecourt Eye заявили, що працівники заправок дедалі частіше стикаються зі «зловживаннями, залякуванням та насильством» з боку незадоволених клієнтів.

Власник невеликої мережі з шести заправок розповів, що навіть велика кількість камер спостереження не допомагає впоратися з проблемою.

«У нас більше камер відеоспостереження, ніж в аеропорту Бірмінгема на квадратний фут, але це не допомагає, бо людям байдуже», – сказав він.

За словами підприємця, такі випадки стали практично щоденними. Деякі порушники наповнюють пальним не лише бак автомобіля, а й додаткові каністри.

Протягом минулого фінансового року власник мережі втратив через неоплачене пальне близько 40 тис. фунтів стерлінгів. Цього року він очікує ще більших збитків через підвищення цін.

Нагадаємо, паливна криза спостерігається і в Росії. На окремих АЗС утворилися великі черги через дефіцит бензину. У мережі навіть з'явилися відео, на яких росіяни використовують біноклі, намагаючись розгледіти кінець черги за пальним.