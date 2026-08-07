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Проблеми Wildberries створили нові ризики для російських банків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Проблеми Wildberries створили нові ризики для російських банків
Кредитна криза дісталася найбільших банків Росії
фото: szru.gov.ua

Клієнти маркетплейсу дедалі частіше звертаються по реструктуризацію боргів, тоді як «Сбер» і «ВТБ» вже зіткнулися зі зростанням проблемних кредитів

Найбільші державні банки Росії «Сбер» і «ВТБ» зіткнулися з погіршенням якості кредитних портфелів. Одним із додаткових ризиків стали проблеми серед клієнтів маркетплейсів, зокрема Wildberries, на тлі загального зростання проблемної заборгованості та збільшення банківських резервів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

У «Сбері» зростають проблемні кредити та реструктуризації

Частка проблемних кредитів третьої стадії у «Сбері» за квартал зросла з 4,8% до 5,5%. За загального кредитного портфеля банку обсягом 658,7 млрд доларів це відповідає приблизно 36,3 млрд доларів проблемних позик.

Одночасно «Сбер» збільшив резерви під можливі втрати на 8,6%. Кількість дефолтних кредитів у сегменті проєктного фінансування зросла на 27,9%, у корпоративному секторі - на 22,6%, а прострочена заборгованість збільшилася на 23,7%.

Особливо помітним стало погіршення ситуації в іпотечному портфелі. Прострочені платежі у цьому сегменті зросли майже на 50%.

Голова правління «Сберу» Герман Греф визнав, що робота кредитного комітету банку зараз дедалі більше пов’язана з реструктуризацією боргів, а не з видачею нових позик.

Водночас заступник голови правління банку Тарас Скворцов знизив прогноз зростання російської економіки у 2026 році до 0-0,5% та попередив про можливе підвищення податків у 2027 році.

Окремим ризиком для «Сберу» стали компанії електронної комерції. У банку повідомляють про зростання проблем серед клієнтів маркетплейсів, зокрема Wildberries, де дедалі більше позичальників звертаються щодо реструктуризації боргів.

«ВТБ» скорочує персонал і нарощує резерви

Схожі проблеми накопичуються і в іншого великого державного банку Росії - «ВТБ». Банк, який зберігає близько 8 трлн рублів депозитів населення, оголосив про скорочення 10% працівників головного офісу. Його прибуток за перше півріччя зменшився на 20%, а у другому кварталі - на 34%.

За один квартал «ВТБ» збільшив резерви під проблемні кредити майже на третину - до 66,5 млрд рублів. Рентабельність капіталу банку скоротилася з 20,5% до 13%, а достатність капіталу знизилася до 10,7% за мінімальної вимоги Центробанку РФ у 10%.

Проблеми «ВТБ» почали накопичуватися ще у 2025 році. За підсумками року частка проблемних кредитів у його портфелі зросла майже у півтора раза - до 14,2%, що приблизно на третину перевищує середній рівень по банківській системі Росії.

Водночас реальні масштаби ризиків можуть бути більшими, оскільки значна частина кредитування була пов’язана з підприємствами військово-промислового комплексу.

Акції «ВТБ» вже опустилися до історичних мінімумів на Московській біржі, зокрема через побоювання інвесторів щодо ризиків, пов’язаних зі стратегічним партнерством банку з Wildberries.

Нагадаємо, 6 серпня Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до санкційного списку 19 нових позицій. Обмеження торкнулися російських банків, компаній енергетичного та промислового секторів, а також танкерів, які перевозили російські нафту, нафтопродукти й скраплений природний газ.

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Теги: росія кредит банк

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