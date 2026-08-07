Дрони дісталися Єкатеринбурга: спалахнув склад Wildberries

Логістичний комплекс розташований приблизно за 1,7 тис. км від кордону з Україною, після атаки над ним здійнявся густий чорний дим

Російський Єкатеринбург вранці 7 серпня зазнав атаки безпілотників. Після удару пожежа спалахнула на території великого логістичного комплексу маркетплейсу Wildberries. Про це повідомляє «Главком» посиланням на моніторингові Telegram-канали.

У мережі з'явилися кадри з місця події, на яких видно густий чорний дим, що здіймається над територією складу. За попередньою інформацією, займання почалося в одному з блоків логістичного комплексу.

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Місцеві пабліки повідомляли про звуки безпілотників та вибухів у Єкатеринбурзі. Згодом почала надходити інформація про влучання в районі складу Wildberries та пожежу на об'єкті.

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Логістичний комплекс Wildberries у Єкатеринбурзі має площу близько 158 тис. кв. м. У російських пабліках з'являлися повідомлення, що вогонь нібито міг поширитися на площу до 70 тис. кв. м, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Єкатеринбург розташований на Уралі приблизно за 1,7 тис. км від найближчої ділянки українського кордону. Залежно від точки відліку відстань до території України перевищує 2 тис. км.

Після займання на території комплексу розпочали роботу екстрені служби. Інформації про можливих загиблих або постраждалих наразі не надходило. Точні масштаби пошкоджень також встановлюються.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries в місті Алексін Тульської області РФ. Під удар потрапив один із найбільших розподільчих центрів компанії. Логістичний комплекс, відкритий у 2022 році, має площу близько 300 тис. кв. м, а обсяг інвестицій у його будівництво перевищив 22 млрд рублів. Алексін розташований приблизно за 59 км від Тули та більш ніж за 350 км від українського кордону.