Дрони дісталися Єкатеринбурга: спалахнув склад Wildberries
Логістичний комплекс розташований приблизно за 1,7 тис. км від кордону з Україною, після атаки над ним здійнявся густий чорний дим
Російський Єкатеринбург вранці 7 серпня зазнав атаки безпілотників. Після удару пожежа спалахнула на території великого логістичного комплексу маркетплейсу Wildberries. Про це повідомляє «Главком» посиланням на моніторингові Telegram-канали.
У мережі з'явилися кадри з місця події, на яких видно густий чорний дим, що здіймається над територією складу. За попередньою інформацією, займання почалося в одному з блоків логістичного комплексу.
Місцеві пабліки повідомляли про звуки безпілотників та вибухів у Єкатеринбурзі. Згодом почала надходити інформація про влучання в районі складу Wildberries та пожежу на об'єкті.
Логістичний комплекс Wildberries у Єкатеринбурзі має площу близько 158 тис. кв. м. У російських пабліках з'являлися повідомлення, що вогонь нібито міг поширитися на площу до 70 тис. кв. м, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Єкатеринбург розташований на Уралі приблизно за 1,7 тис. км від найближчої ділянки українського кордону. Залежно від точки відліку відстань до території України перевищує 2 тис. км.
Після займання на території комплексу розпочали роботу екстрені служби. Інформації про можливих загиблих або постраждалих наразі не надходило. Точні масштаби пошкоджень також встановлюються.
Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries в місті Алексін Тульської області РФ. Під удар потрапив один із найбільших розподільчих центрів компанії. Логістичний комплекс, відкритий у 2022 році, має площу близько 300 тис. кв. м, а обсяг інвестицій у його будівництво перевищив 22 млрд рублів. Алексін розташований приблизно за 59 км від Тули та більш ніж за 350 км від українського кордону.
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