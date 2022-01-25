Литовський депутат потролив Росію: приєднання Новгорода є обурливою провокацією

Експансія Росії на захід з моменту приєднання Новгорода в 1478 році є обурливою провокацією, зазначив литовський політик

Депутат Сейму Литви вимагає негайного виведення російських військ з історичної сфери впливу Великого князівства Литовського, включаючи Білорусь та Україну

Депутат Сейму Литви Матас Малдейкіс потролив Росію, вимагаючи негайного виведення російських військ «з історичної сфери впливу Великого князівства Литовського». Відповідний пост він опублікував у своєму Twitter.

«Я вимагаю негайного виведення російських військ з історичної сфери впливу Великого князівства Литовського, включаючи Білорусь та Україну. Експансія Росії на захід з моменту приєднання Новгорода в 1478 році є обурливою провокацією», – пише Малдейкіс.

Мама литовського політика та депутатка Європарламенту Аушра Малдейкіс ретвітнула повідомлення на написала: «Я дуже пишаюся своїм сином за його хоробрий захист демократії та верховенства права в усьому світі. Насолода дивитися. І він успадкував моє почуття гумору».

До слова, Литва закрила в'їзд співачці, яка родом з Києва, але схвалює дії Путіна.

Також повідомлялося, що литовці подали позов проти Горбачова через штурм телецентру 30 років тому.