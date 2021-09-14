Ліванський політик образив українок, порівнявши їх з повіями

Посольство України вимагає вибачень

Українське посольство вимагає публічних вибачень від ексміністра екології Лівану Віама Ваххаба, який в ефірі місцевого телеканалу порівняв українських жінок з повіями. Про це повідомила пресслужба українського посольства в Лівані.

«Посольство України в Ліванській Республіці рішуче засуджує образливі висловлювання та приниження гідності громадян України головою партії «Аль Таухід Аль Арабі» паном Віамом Вахабом на телеканалі «Аль Жадід» та звертається з вимогою публічного вибачення перед громадянами України», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає Центр прав людини Zmina, колишній високопосадовець очолює партію «Аль-Таухід аль-Арабі». Під час шоу на телеканалі «Аль-Жадіда» Ваххаб розповів про діалог з президентом Лівану Мішелем Ауном щодо відродження туризму в країні.

«Я сказав йому: якщо ми є країною проституції, дозвольте нам завезти 10 тисяч російських або українських жінок», – сказав він і додав, що президент, почувши цю фразу, розсміявся.

Додається, слова спричинили хвилю обурення. У партії «Аль-Таухід аль-Арабі» заявили, що слова політика, нібито, «неправильно розтлумачили».

«У російсько-українському питанні Віам Ваххаб мав на увазі красу жінок з Росії та України, а не щось ще. Ми цінуємо боротьбу російських жінок протягом усієї історії перед обличчям нацистської окупації, а також їхню участь у війнах, які Росія вела в Сирії й у світовому масштабі», – зазначили у політсилі.

Посол України Ігор Осташ зазначив, що посольство готує позови до суду: «Ми вже мали подібний досвід з ліванським телеканалом. Тому ми не дозволимо нікому безкарно так висловлюватися про Україну. Сам канал уже відреагував на цю подію, подавши й наше засудження цього вчинку».