Ліві та профспілки влаштували Макрону багатотисячні протести

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Фото: leparisien.fr У Франції десятки тисяч знову вийшли на протест проти політики Макрона

Профспілки заявляють про 250 тисяч учасників акцій по всій країні, оцінки поліції скромніші

Понад 60 організацій, передусім профспілки та партії лівого спрямування, закликали французів вийти в суботу, 26 травня, на акції протесту проти політики «на користь найбагатших», яку закидають президенту Еммануелю Макрону.

За даними організаторів акцій, на вулиці у всій країні вийшли 250 тисяч протестувальників, з яких у Парижі - 80 тисяч. Водночас поліція оцінила кількість протестувальників у Парижі в 21 тисячу осіб. На початку акції в столиці поліція затримала кілька десятків осіб, деякі з них мали при собі зброю, повідомляє агентство AFP.

Демонстрації пройшли також у багатьох інших містах, зокрема в Ліоні, Марселі, Греноблі та Монпельє.

Генеральний секретар Компартії Франції П'єр Лоран, виступаючи перед мітингувальниками у Парижі, звинуватив Макрона в «авторитарних методах» і «зверхності».

Нагадаємо, Макрон заявив, що санкції Євросоюзу щодо Росії не будуть скасовані у разі відсутності прогресу щодо України.

Джерело: Deutsche Welle