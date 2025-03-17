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Велика Британія готова розмістити своїх військових в Україні на довгі роки – Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Велика Британія готова розмістити своїх військових в Україні на довгі роки – Times
Британія зайняла активну позицію щодо миротворців в Україні
фото із відкритих джерел

Кір Стармер готовий ввести британські війська в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий розмістити британських військових як миротворців в Україні на необмежений термін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

«Прем'єр-міністр готовий взяти на себе безстрокове зобов'язання розміщувати британські війська «стільки, скільки потрібно» разом із західними союзниками у спробі зберегти мир», – пише видання.

Зазначається, що керівники оборонних відомств із «коаліції охочих» зустрінуться у четвер у Лондоні, щоб обговорити «в деталях», де мають бути розгорнуті миротворчі сили.

За даними видання, близько шести країн, включаючи Велику Британію, Францію, Туреччину, Канаду та Австралію, обговорюють плани направити в Україну до 30 тис. військовослужбовців. Інші держави готові допомогти озброєнням та матеріально-технічним забезпеченням.

Раніше Кір Стармер заявляв, що Британія готова направити в Україну 10 тис. військових. Але остаточна чисельність іноземного контингенту для України буде перевищувати цю кількість.

Нагадаємо, що лідери країн, які приєдналися до організованої Великою Британією віртуальної зустрічі щодо Україні, висловили готовність чинити тиск на РФ, щоб досягти від неї 30-денного перемир'я з Києвом без попередніх умов.

Стармер зазначив: учасники домовилися, що пізніше у березні воєначальники обговорять «плани щодо того, як наші армії можуть допомогти Україні забезпечувати свою безпеку в майбутньому».

Нагадаємо, Велика Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах, тоді як президент США Дональд Трамп прагне врегулювання війни з Росією. 

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емануель Макрон позитивно оцінили результати переговорів між Україною та США, що відбулися в Саудівській Аравії. 

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Теги: Велика Британія Кір Стармер перемир'я миротворці війна Україна

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