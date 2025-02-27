У Японії втретє за тиждень вирує лісова пожежа

На заваді рятувальникам стали погодні умови

У Японії спалахнула третя за тиждень масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив територію близько 600 гектарів. Про це повідомляє «»Главком» з посиланням на Kyodo News.

Займання зафіксували у північно-східному місті Офунато у префектурі Івате. Там згоріли понад 80 будинків, майже 2 тис. людей отримали наказ про евакуацію.

Гасінню пожежі перешкоджав сильний вітер: у регіоні якраз діяли попередження про сильний вітер і сухе повітря.

У місті Офунато частково закрили школи та дитячі садки, призупинили рух потягів. Близько пів тисячі будинків залишилися без електрики.

«Главком» повідомляв, що у січні лісові пожежі охопили американський штат Каліфорнія. Вони забрали життя понад 20 людей та завдали рекордних руйнувань.

Також стало відомо, що причиною цих руйнівних пожеж у Каліфорнії у районі Лос-Анджелесу міг стати феєрверк, запущений у новорічну ніч.