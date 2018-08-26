Лукашенко анонсував зустріч з Путіним



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Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Глави держав проведуть зустріч разом з представниками урядів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про нову зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у найближчому майбутньому.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Беларусь-1».

За словами Лукашенка, відповідна домовленість була досягнута під час переговорів між президентами двох країн, що відбулися в Сочі 22 серпня.

«Найважливіше було те, що ми домовилися з президентом Росії, що буквально в найближчі декілька днів ми знайдемо можливість у своїх графіках, - ми зустрінемося в широкому форматі (і це була його пропозиція - Володимира Володимировича Путіна), розширимось за рахунок представників наших урядів», - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у середині серпня Лукашенко заявляв, що Білорусь ніколи не стане частиною Росії.