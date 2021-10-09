Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13

Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію

До Києва прибули 8 тис. смартфонів лінійки Iphone 13

Державна митна служба заявила, що в суботу, 9 жовтня, в Україну прибула перша офіційна партія продукції, яку завезла компанія Apple. Про це повідомляє пресслужба ДМС.

За даними ДМС, вона складається з 8 тисяч смартфонів лінійки iPhone 13 із заявленою вартістю понад 7,5 млн доларів.

«Держмитслужба рада привітати першу офіційну продукцію Apple в Україні. Ми зробимо, щоб митне оформлення товарів відбувалось якомога скоріше і український ринок наповнили оригінальні товари одного їх найбільших ІТ-гігантів світу», – заявив з цього приводу заступник голови Держмитслужби Сергій Звягінцев.

Раніше офіційним імпортером всієї продукції Apple була фірма «Асбіс-Україна».

Державна митна служба України розпочала митне оформлення товару.

Нагадуємо, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні. У вересні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним директором Apple Тімом Куком під час якої президент повідомив, що Україна зацікавлена у розширені присутності Apple на своїй території.

Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів. Також Apple заведе всю лінійку своїх товарів та відкриє власний сервіс з обслуговування своєї продукції.

Лінійка смартфонів iPhone 13 дебютувала у вересні 2021 року. Pro-версії отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

В Apple запевняють, що всі iPhone 13 отримали покращену батарею. Так, наприклад, 13 Pro служить на 90 хвилин довше ніж iPhone 12 Pro.

Більш детально про iPhone 13 – за посиланням.