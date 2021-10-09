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    Економіка та фінанси

    Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13

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    Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію - Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13
    Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
    Фото: Державна митна служба

    До Києва прибули 8 тис. смартфонів лінійки Iphone 13

    Державна митна служба заявила, що в суботу, 9 жовтня, в Україну прибула перша офіційна партія продукції, яку завезла компанія Apple. Про це повідомляє пресслужба ДМС.

    За даними ДМС, вона складається з 8 тисяч смартфонів лінійки iPhone 13 із заявленою вартістю понад 7,5 млн доларів.

    «Держмитслужба рада привітати першу офіційну продукцію Apple в Україні. Ми зробимо, щоб митне оформлення товарів відбувалось якомога скоріше і український ринок наповнили оригінальні товари одного їх найбільших ІТ-гігантів світу», – заявив з цього приводу заступник голови Держмитслужби Сергій Звягінцев.

    Раніше офіційним імпортером всієї продукції Apple була фірма «Асбіс-Україна».

    Державна митна служба України розпочала митне оформлення товару.

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    Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13
    Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13
    Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13
    Фото: Державна митна служба

    Нагадуємо, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні. У вересні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним директором Apple Тімом Куком під час якої президент повідомив, що Україна зацікавлена у розширені присутності Apple на своїй території.

    Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів. Також Apple заведе всю лінійку своїх товарів та відкриє власний сервіс з обслуговування своєї продукції.

    Лінійка смартфонів iPhone 13 дебютувала у вересні 2021 року. Pro-версії отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

    В Apple запевняють, що всі iPhone 13 отримали покращену батарею. Так, наприклад, 13 Pro служить на 90 хвилин довше ніж iPhone 12 Pro.

    Більш детально про iPhone 13 – за посиланням.

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    Теги: імпорт Apple смартфон Державна митна служба час
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    Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPhone 13